¿Rogar, exigir o huir? Esta es tu mejor decisión frente a las personas que ahora te ignoran: lo recomienda famoso psicólogo clínico

Todos hemos sentido ese nudo en el estómago cuando alguien a quien valoramos decide hacernos de lado. Te quedas mirando el teléfono, repasando conversaciones, preguntándote si debiste rogar más, exigir alguna explicación o simplemente huir.

Según el psicólogo clínico Walter Riso, la respuesta definitiva no está afuera, sino adentro: la distancia emocional.

Walter Riso, autor de libros como Los 7 pilares del amor propio y Amar o depender, propone un método radicalmente sencillo: cuando alguien te ignora o te trata mal, no huyas físicamente, aléjate emocionalmente.

1. No se sale corriendo: no hace falta marcharse por la puerta.

2. Viaje al microcosmos interior: ve hacia adentro, ve hacia tu historia, hacia tu amor propio, a tus luchas, a tus recuerdos fundamentales. Tú estás contigo mismo, en el más profundo de los amores, que es el amor propio.

3. Reconexión inmediata: mientras el otro sigue con su actitud, tú te sumerges en tu mundo interno; la indiferencia nace de esa reconexión.

Tras unos segundos —que pueden sentirse eternos—, vuelves con una perspectiva renovada y frases como “Ya no me importas” o “Tu opinión me traspasa” se convierten en un escudo emocional.

¿Rogar, exigir o huir? Tres caminos que no funcionan



• Rogar genera dependencia emocional y te sitúa siempre por debajo.

• Exigir puede desatar confrontaciones y alimentar resentimientos.

• Huir físicamente deja la puerta abierta a que el otro regrese con sucomportamiento tóxico.



En cambio, la distancia emocional respeta tu valor y deja claro que tu bienestar no depende de la aprobación ajena, señala Riso en una pubicación de diariovasco.com.

Más allá del amor: el duelo en todo tipo de rupturas

Este método de distancia emocional no solo aplica a rupturas románticas. El duelo acompaña cualquier pérdida: un despido, la amistad rota o incluso un cambio de ciudad. El modelo de Elisabeth Kübler-Ross describe cinco fases aplicables a cualquier pérdida (no siempre lineales ni universales):

Negación: como mecanismo para amortiguar el impacto. Ira: frustración ante lo inevitable. Negociación: buscamos alternativas para revertir lo perdido. Depresión: tristeza profunda y abatimiento. Aceptación: integración de la nueva realidad.

Además, los expertos diferencian tipos de duelo según la naturaleza de la ruptura:

Duelo consensuado : cuando ambas partes aceptan el fin y elaboran la pérdida.

: cuando ambas partes aceptan el fin y elaboran la pérdida. Duelo difuso: si uno se va sin dar explicaciones, dejando cabos sueltos que prolongan el dolor.

La próxima vez que alguien te ignore, evita caer en la tentación de rogar, exigir o huir a gritos. En lugar de ello, practica la distancia emocional: regresa a ti mismo, reconoce tu valor y deja que sea el silencio interno el que realice el trabajo. Cuando vuelvas, lo harás con la seguridad de quien ya no necesita permiso para ser feliz.

