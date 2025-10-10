Sexto concurso de altares repartirá miles de dólares en Laredo: aquí las categorías y cómo participar

Suscríbete a nuestros canales

En la región binacional, donde Laredo, Texas, Nuevo Laredo y Tamaulipas, comparten historia y cultura, la tradición del Día de Muertos adquiere un significado aún más profundo.

Este año, el Instituto Cultural Mexicano de Laredo, el Consulado General de México en Laredo y Grupo UNI-TRADE extienden una invitación a la comunidad para participar en la sexta edición de su concurso binacional de Altares de Muertos, informó El Mañana.

Día de Muertos en Los Dos Laredos

Esta iniciativa no solo busca preservar y difundir una de las costumbres más emblemáticas de México, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y los lazos entre las ciudades hermanas.

Según el Cónsul General de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza Sánchez, "el altar de muertos es el corazón de esta celebración. Representa la memoria, el amor y la conexión con quienes nos precedieron.

Categorías y recompensas para la creatividad

El concurso estableció diversas categorías para asegurar la participación de distintos sectores de la comunidad binacional. Los interesados pueden competir en las siguientes modalidades:

Individual o familiar : abierta a residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

: abierta a residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Individual o familiar : abierta a residentes de Laredo, Texas.

: abierta a residentes de Laredo, Texas. Empresa, organización o institución: dirigida a entidades de Los Dos Laredos.

UNI-TRADE distribuirá una bolsa de premios de $3.000 dólares en total, además de diplomas y una destacada difusión de los altares ganadores en las plataformas digitales del Instituto Cultural Mexicano de Laredo.

Plazos de inscripción y votación

La participación requiere un registro en línea a través del formulario disponible en bit.ly/altares2025.

Es crucial que los concursantes envíen la documentación requerida, que incluye el formulario de inscripción y dos fotografías del altar (una en proceso de elaboración y otra del altar ya terminado).

El plazo límite para la recepción de estos materiales es el 31 de octubre de 2025 a las 4:00 p.m. (hora de Laredo, Texas). Las imágenes que cumplan con todos los requisitos serán publicadas en la página de Facebook del Instituto, donde el público tendrá la oportunidad de emitir su voto utilizando la reacción "Me encanta (Love)" entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025.

Los resultados se harán públicos el 10 de noviembre, y los ganadores o sus representantes deberán asistir a una ceremonia de premiación que se anunciará próximamente en Laredo, Texas.

La profunda conexión binacional del Día de Muertos

En Laredo y Nuevo Laredo, el Día de Muertos es una festividad de gran relevancia que subraya la fusión cultural de la frontera.

Históricamente, el lazo entre estas dos ciudades se forjó incluso en torno a la muerte: cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que estableció la frontera, los mexicanos que decidieron reubicarse en el lado sur del Río Bravo supuestamente desenterraron a sus ancestros y cruzaron con sus restos para fundar Nuevo Laredo, convirtiendo la veneración a los muertos en un elemento fundacional de la identidad de la ciudad.

El significado de la celebración se centra en la creencia de que, en estas fechas (generalmente del 31 de octubre al 2 de noviembre), las almas de los difuntos tienen permiso para visitar el mundo de los vivos.

El altar de muertos es la pieza central, una representación simbólica del camino de regreso a casa y un festín para el espíritu. Cada elemento en la ofrenda tiene un simbolismo:

Agua : para calmar la sed del alma tras el largo viaje.

: para calmar la sed del alma tras el largo viaje. Sal : purificación.

: purificación. Veladoras: la luz que guía a las almas.

Calaveritas de azúcar : alusión a la muerte dulce y la aceptación del destino.

: alusión a la muerte dulce y la aceptación del destino. Cempasúchil (flor de muerto): su aroma y color guían al espíritu desde el cementerio.

(flor de muerto): su aroma y color guían al espíritu desde el cementerio. Comida y bebida favorita del difunto: el disfrute de los placeres terrenales.

