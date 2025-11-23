¡Venta histórica a precio récord! El reloj de bolsillo de la pareja del Titanic se vende por una millonada

Suscríbete a nuestros canales

La venta de un reloj de bolsillo que perteneció a una pareja que falleció junta en el hundimiento del Titanic ha marcado un récord en subastas relacionadas con esta tragedia marítima. La pieza exclusiva pertenece a un pasajero de primera clase cuyo compromiso con su esposa quedó inmortalizado en el momento fatal del naufragio.

El reloj de oro de 18 quilates perteneció a Isidor Straus, socio de la tienda departamental Macy's de Nueva York, y fue recuperado del cuerpo del empresario tras el hundimiento del Titanic. Su esposa, Ida Straus, de 41 años, estuvo con él hasta el final, rechazando separarse de su marido aun cuando se les ofreció un lugar en los botes salvavidas a ambos.

Esta historia de unión fue testimonio por otros pasajeros quienes los vieron juntos en la cubierta del barco cuando este se hundía.

La subasta histórica y el valor del reloj

El reloj, un modelo Jules Jurgensen grabado y obsequiado a Isidor en su cumpleaños número 43 en 1888, alcanzó la cifra de 1,78 millones de libras esterlinas (aproximadamente $2,32 millones), convirtiéndose en el precio más alto pagado por un recuerdo del Titanic.

La pieza se mantuvo en la familia Straus durante más de un siglo antes de ser puesta en subasta por la casa Henry Aldridge & Son en Devizes, Inglaterra. Otros objetos relacionados con el Titanic también fueron subastados, elevando los ingresos totales por la venta a cerca de 3 millones de libras (£).

Isidor e Ida Straus son recordados no solo por su papel como prominentes pasajeros del Titanic sino también por la decisión de morir juntos durante el desastre que cobró alrededor de 1.500 vidas. Isidor, nacido en Baviera, emigró a Estados Unidos y se convirtió en un empresario exitoso.

La pareja abordó el Titanic en Southampton en un viaje que terminó en tragedia. Su gesto final y la historia detrás de su reloj mantienen vivo el interés por las historias personales que emergen de aquel evento histórico.

Esta información fue obtenida del portal web de noticias Infobae donde se detallan los pormenores de la subasta y los antecedentes de los Straus, confirmando el valor histórico y sentimental de la pieza vendida.

