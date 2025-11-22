Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 22 de noviembre: Leones se levanta con un triunfo clave

Suscríbete a nuestros canales

La ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se aproxima a su mes final, y los ocho equipos siguen protagonizando una férrea batalla por clasificar.

Los Leones del Caracas ganaron un duelo importante ante las Águilas del Zulia 6 carreras por 4 para evitar la barrida en la capital. Por su parte, los Tigres de Aragua asaltaron el primer lugar nuevamente al derrotar en un reñido juego directo ante Caribes de Anzoátegui 5-4.

En otro compromiso, los Bravos de Margarita defendieron su casa y evitaron la barrida al propinarle las nueve arepas a Navegantes del Magallanes 2 rayitas por 0.

Entretanto, los Cardenales de Lara le propinaron paliza a los Tiburones de La Guaira 11-5 en el estadio Universitario.

Así marcha la tabla de posiciones

Duelos para la jornada de este sábado

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube