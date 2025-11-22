Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 22 de noviembre: Leones se levanta con un triunfo clave

Tigres recuperó el liderato de la tabla, mientras que Cardenales tomó oxígeno en la capital

Por Jerald Jimenez
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 12:13 am

La ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se aproxima a su mes final, y los ocho equipos siguen protagonizando una férrea batalla por clasificar.

Los Leones del Caracas ganaron un duelo importante ante las Águilas del Zulia 6 carreras por 4 para evitar la barrida en la capital. Por su parte, los Tigres de Aragua asaltaron el primer lugar nuevamente al derrotar en un reñido juego directo ante Caribes de Anzoátegui 5-4.

En otro compromiso, los Bravos de Margarita defendieron su casa y evitaron la barrida al propinarle las nueve arepas a Navegantes del Magallanes 2 rayitas por 0.

Entretanto, los Cardenales de Lara le propinaron paliza a los Tiburones de La Guaira 11-5 en el estadio Universitario.

Así marcha la tabla de posiciones

Duelos para la jornada de este sábado

