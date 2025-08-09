Deportistas élite antes y después de la fama: los cambios más impactantes

Suscríbete a nuestros canales

La fama y el éxito en el deporte no solo se reflejan en trofeos y récords, sino también en una transformación radical del aspecto físico y el estilo. Figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi han pasado de ser jóvenes promesas a convertirse en íconos globales que han refinado su imagen, invirtiendo millones de dólares en su físico y en su marca personal.

Cristiano Ronaldo: de la promesa con acné al ícono de estilo

Lionel Messi: la transformación del chico tímido



En sus inicios con el FC Barcelona, Lionel Messi era un chico tímido, casi invisible fuera del campo. Lucía el cabello largo hasta los hombros, y su físico era pequeño y escurridizo. No tenía tatuajes y su vestimenta era sencilla. Con los años, su transformación fue notable, sobre todo en su confianza. Ahora, su físico es más musculado, está cubierto de tatuajes, y su presencia pública es la de una superestrella mundial que viste trajes de diseñador.

LeBron James: de la potencia adolescente al ícono de la moda



A su llegada a la NBA, un joven LeBron James ya era conocido como "El Elegido" por su talento, pero su físico era más delgado que el actual y su estilo de vestir era el típico de un adolescente de la época. A sus 40 años, el astro de la NBA es una máquina muscular y su apariencia en la cancha es la de un veterano imponente. Fuera de ella, es un ícono de la moda, apareciendo con trajes sofisticados y su cabello es una de sus marcas registradas.

Serena Williams: de la pista al glamour de la alfombra roja



En sus inicios, Serena Williams ya tenía una presencia imponente en el tenis. Era conocida por su audaz estilo, usando pequeñas cuentas en el cabello y atuendos deportivos de colores muy llamativos. Tras su retiro, ha consolidado su estatus como una de las figuras más influyentes en la moda y los negocios. Ha pasado de ser una atleta a una "gladiadora de la moda" con una figura más estilizada y glamurosa.

Neymar Jr.: del Santos al lujo de la alta costura



Cuando Neymar Jr. jugaba en el Santos de Brasil, era un joven con un físico delgado y peinados mohicanos extravagantes. Su estilo era atrevido, pero no pulido. Hoy, el astro brasileño es una figura de la alta moda. Aunque mantiene algunos rasgos de su estilo audaz, su look es mucho más sofisticado. Su físico es más musculoso, y sus peinados varían entre cortes modernos y rastas. Su vestuario es de alta costura y su imagen de marca lo ha convertido en un ícono publicitario para el mundo del lujo.

