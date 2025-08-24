Entre la intimidad y la polémica: La China Suárez revela detalles de su vida en Turquía

Suscríbete a nuestros canales

Eugenia 'La China' Suárez ha mostrado un vistazo a su vida personal en Turquía, donde reside junto a su pareja Mauro Icardi. La actriz compartió en sus redes sociales una tierna fotografía de su ritual nocturno, en el que se relaja con un baño de espuma, una mascarilla facial y un alfajor, en un momento de intimidad antes de dormir con el futbolista.

A pesar de los momentos de relax, la actriz ha tenido que salir al paso de los rumores de un supuesto embarazo, iniciados por Wanda Nara. La actriz negó la versión a un periodista, y explicó que no está en sus planes tener un bebé en este momento, ya que Icardi está enfocado en su recuperación y en la posible renovación con el Galatasaray.

En medio de las especulaciones sobre su vida personal, La China Suárez se enfrenta a una nueva controversia legal. Los medios han reportado que la actriz demandará a la periodista Laura Ubfal por unas declaraciones sobre una supuesta conversación en la que se le involucra en incidentes de violencia.

Por su parte, la periodista Laura Ubfal se ha defendido de las acusaciones de la actriz. La comunicadora aseguró que solo se hizo eco de los dichos de Wanda Nara y que no tiene por qué disculparse por ello. Ubfal aclaró que nunca se refirió a situaciones de violencia de género, y que sus declaraciones no tienen nada de agraviantes.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.