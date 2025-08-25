Escándalo fuera de la cancha: este futbolista brasileño es acusado de infidelidad

Suscríbete a nuestros canales

El exdefensor de la selección brasileña, David Luiz, se encuentra en el centro de una polémica tras la filtración de supuestos mensajes privados. Una mujer, identificada como Karol Cavalcante, ha revelado una supuesta relación extramatrimonial y una invitación para un encuentro íntimo, generando un escándalo en el mundo del deporte.

Según el testimonio de Cavalcante al sitio brasileño LeoDias, el futbolista, que actualmente juega en Chipre, la habría contactado a través de redes sociales, comenzando una relación a distancia. La mujer relata que, en una de sus conversaciones, el jugador sugirió hacer un trío con su amiga, una propuesta que ella rechazó y que ahora ha salido a la luz.

Ante las graves acusaciones, la agencia de representación de David Luiz, ALOB Sports, emitió un comunicado en el que niegan un encuentro cara a cara entre ambos. La defensa del jugador se basa en la ausencia de registros de su estancia en el hotel donde supuestamente se encontraron, buscando desmentir así las afirmaciones de Cavalcante.

La controversia ha expuesto el lado personal de David Luiz, quien se encuentra comprometido y es padre de dos hijos. El escándalo contrasta fuertemente con su imagen pública, mientras que su pareja, Bruna Loureiro, ha compartido un enigmático mensaje en redes sociales en medio de las acusaciones, dejando un manto de dudas sobre el futuro de su relación.

