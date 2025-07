LaLiga: Real Madrid hace oficial que Mbappé vestirá la mítica camiseta 10

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha hecho oficial que Kylian Mbappé lucirá esta temporada el emblemático dorsal número 10, un cambio que representa una nueva etapa en la historia del club.

La decisión, tomada tras la salida de Luka Modrić, ha dejado ver la intención del club de apostar por un liderazgo joven y una identidad renovada. La elección ha generado gran expectativa entre los seguidores merengues y aficionados al fútbol mundial.



¿Por qué es tan importante la dorsal 10 en el Madrid?



El dorsal número 10 en el Real Madrid es mucho más que un simple número; con los años, ha representado creatividad, liderazgo y magia en el campo. A lo largo de los años, leyendas como Luis Figo, Mesut Özil, James Rodríguez y Luka Modrić han lucido este número.

"No me sentía identificado con el número 9 porque no me considero un 'nueve puro', y que el 10 me permite expresar mejor mi estilo dentro del campo", afirmó el delantero.

La temporada pasada, Mbappé fue máximo goleador de LaLiga con 44 tantos en 59 partidos, demostrando su capacidad para liderar ataques y marcar diferencias decisivas.



Esperan grandes ventas de camisetas



El cambio de dorsal ha tenido una repercusión inmediata en las ventas: las camisetas de Mbappé con el nuevo número ya están disponibles en las tiendas oficiales del club, con precios que oscilan entre los 125 y los 175 euros.

Se espera que estas prendas sean uno de los productos estrella durante toda la temporada. Además, este movimiento puede ayudar a reforzar la imagen del francés como pieza clave en un proyecto de Florentino Pérez.

Con la llegada del dorsal 10 a sus espaldas, Mbappé no solo asume un rol goleador, sino también una posición de liderazgo dentro del vestuario y en la estrategia deportiva del club más laureado de Europa.

