LVBP: Maikel García rompe el silencio sobre su posible regreso con Tiburones en la próxima temporada

La estrella de los Reales de Kansas City, Maikel García, anunció que no participará en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), priorizando su desarrollo en las Grandes Ligas.

El pelotero guairista, quien fue pieza fundamental en el título de 2024 con los Tiburones de La Guaira, ha preferido centrarse en consolidar su carrera en Estados Unidos y preparar su participación en el próximo Clásico Mundial del 2026.



¿Qué dijo Maikel García al respecto?

En declaraciones a la prensa previo al Juego de Estrella, García dejó claro que su prioridad actual es su crecimiento en las Grandes Ligas: "Yo tengo mi guante de outfield y en la off-season me voy a preparar para agarrar fly. Y No, no creo, Voy a trabajar mi físico. Tengo que trabajar mi físico para la temporada de Grandes Ligas".



Maikel García, apodado "El Barrendero", ha sido uno de los jugadores más destacados en la LVBP en los últimos años. Su paso por los Tiburones de La Guaira fue crucial para romper una sequía de más de 35 años sin campeonatos para el equipo. En cuatro temporadas en la LVBP, promedió un impresionante .351 en 127 partidos, acumulando 162 hits, incluyendo 30 dobles, siete triples y seis jonrones, además de remolcar 75 carreras y robar 19 bases.



¿Representará a Venezuela en el Clásico Mundial?



El joven jugador de 25 años explicó que su enfoque está puesto completamente en su rendimiento con los Reales y que no planea participar en competencias invernales por ahora.

Sin embargo, sí tuvo una respuesta positiva respecto a su eventual presencia con la selección de Venezuela en el próximo Clásico Mundial del 2026, al afirmar estar dispuesto a jugar en cualquier posición que le corresponda.

