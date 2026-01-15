LVBP

Round Robin de la LVBP: todos los juegos para este jueves 15 de enero

La postemporada venezolana continúa su marcha con dos encuentros vitales.

Por Samuel Poleo
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 07:00 am
La postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entra en una etapa de máxima presión este jueves, con los equipos buscando distanciarse en la tabla clasificatoria rumbo a la gran final.

  • Águilas del Zulia vs. Navegantes del Magallanes: 07:00 p.m. en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

  • Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara: 07:00 p.m. en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Para esta fecha, los Caribes de Anzoátegui cumplirán con su jornada de descanso reglamentaria, dejando el protagonismo a cuatro novenas que se verán las caras en horarios simultáneos.

