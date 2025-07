¡Tolerancia cero! Chicharito Hernández fuera de Chivas por escándalo machista: recibe múltiples sanciones

Suscríbete a nuestros canales

La era de Javier "Chicharito" Hernández en el Club Deportivo Guadalajara llegó a un abrupto e inesperado final.

El máximo goleador mexicano, cuyo contrato estaba próximo a expirar, no renovará con las Chivas al concluir su actual torneo, reportó 365Score México.

La decisión se produce en medio de un escándalo, desatado por un video de contenido machista en el que Hernández, acompañado de diversos comentarios, se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo Hernández en su video?

El delantero publicó varios videos en sus redes sociales, dejando clara su opinión respecto a las mujeres y cómo deberían actuar dentro de la sociedad. "No tengan miedo de ser mujeres, de dejarse guiar por un hombre", expresó.

"Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible". "Ustedes, las mujeres, necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad", dijo en otra de sus publicaciones. En otro video, dijo: "Quieres que un hombre te provea, pero para ti la limpieza es una opresión patriarcal... interesante".

Las publicaciones alcanzaron más de 200.000 me gusta en la red social y encendieron un debate entre quienes lo catalogaron de "sexistas" y aquellos que compartían su opinión.

No obstante, la situación escaló fuera de las redes y las autoridades del fútbol tomaron cartas en el asunto.

Sanciones para Chicharito tras polémica por videos

La Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) inició un riguroso proceso de investigación, determinando las sanciones correspondientes a las conductas que atenten contra los valores de equidad y respeto.

La FMF dejó clara su postura: las penalizaciones serán contundentes, y en caso de que se presente una reincidencia, las medidas disciplinarias se aplicarán con aún mayor severidad.

A esto se le suman las siguientes medidas:

La suspensión de bonos económicos.

Multas por parte de la FMF y la Liga MX.

Un aviso de suspensión de actividades con el Primer Equipo.

La obligación de asistir a un curso de equidad de género impartido por la Liga MX Femenil.

Con respecto a la decisión del Club Deportivo Guadalajara, la decisión sobre el futuro de Javier "Chicharito" Hernández fue resultado de una evaluación conjunta entre el director deportivo, Javier Mier, y el Consejo Presidencial, liderado por Amaury Vergara.

La institución rojiblanca "rechaza cualquier conducta, postura o expresión que refuerce estereotipos que limiten la libertad, el respeto y el desarrollo pleno de todas las personas, dentro y fuera del deporte." Este pronunciamiento subraya el compromiso del equipo con la promoción de valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. No obstante, aún no realizan un comunicado oficial sobre la despedida de Chicharito.

La marca deportiva Puma, que lo tenía como embajador global, también finalizó su contrato de exclusividad con el futbolista.

Además, las repercusiones alcanzan a su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Se confirmó que Hernández ya no representará al evento, del cual había sido anunciado previamente como embajador por parte de diversos patrocinadores.

Chicharito Hernández se disculpa públicamente

Javier Hernández rompió el silencio en sus redes sociales para abordar la controversia generada por sus recientes declaraciones en un video viral.

En un comunicado que busca la conciliación, "Chicharito" agradeció el apoyo recibido y expresó su firme compromiso con la autocrítica y la mejora personal, asegurando que nunca fue su intención ofender o polarizar.

"Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir", manifestó el futbolista.

Hernández enfatizó su rol y responsabilidad dentro y fuera de la cancha, prometiendo un cambio en su forma de comunicarse. "Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad especialmente en temas tan delicados", añadió.

Finalmente, el delantero subrayó la importancia del crecimiento personal a partir de este incidente. "Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes", concluyó.

