Ver en vivo la Copa del Rey en Venezuela (en exclusiva aquí)

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida Copa del Rey, que reúne a los mejores equipos de España, será transmitida exclusivamente para el público venezolano. Meridiano te brindará la acción más emocionante y un análisis deportivo de primer nivel.



¿Cuándo se juega la Copa del Rey y dónde verla?

- Fechas: Del 13 al 16 de febrero.

- Transmisión: Además de la señal abierta de Meridiano Televisión, podrás seguir la cobertura en streaming en meridiano.net/meidianotv

https://www.instagram.com/p/DFFklKFNtKe/?img_index=1

Razones para ver Meridiano Televisión

1. Cobertura única: Meridiano es el único canal que te llevará la emoción de cada partido directamente a tu hogar.

2. Baloncesto de élite: Los mejores equipos y jugadores de la Liga Endesa competirán en un torneo lleno de intensidad y acción.

3. Información en tiempo real: Mantente al tanto del evento con análisis, estadísticas y detalles clave con las antesalas.

4. Participación en redes: Comparte tus opiniones y únete a la conversación en nuestras redes sociales mientras disfrutas de los partidos en vivo.



Calendario de la Copa del Rey

Jueves 13 de febrero:

- Unicaja vs. Joventut Badalonia: Desde la 1:00 p.m.

- La Laguna Tenerife vs. Barcelona: A partir de las 4:00 p.m.



Viernes 14 de febrero:

- Real Madrid vs. Baxi Manresa: Previa desde la 1:00 p.m.

- Dreamland Gran Canaria vs. Valencia Basket: Sintoniza a las 4:00 p.m.



Sábado 15 de febrero:

- Semifinal 1: 1:00 p.m.

- Semifinal 2: 4:00 p.m.



Domingo 16 de febrero:

- Gran final: Desde las 2:30 p.m.



No te pierdas la Copa del Rey de baloncesto, ¡solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes!

Por Andrea Matos Viveiros

Visite nuestra sección Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube