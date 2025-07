Wimbledon 2025: a qué hora y por dónde ver la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Suscríbete a nuestros canales

El césped del All England Lawn Tennis Club será testigo de una final electrizante este domingo 13 de julio. Carlos Alcaraz (2°) y Jannik Sinner (1°) se enfrentarán por el título de Wimbledon en una batalla que promete quedar en la historia del tenis.

El encuentro se jugará desde las 12:00 p.m. en Argentina, 11:00 a.m. en Chile, 10:00 a.m. en Colombia y Perú, 09:00 a.m. en México, 11.00 a.m. en Venezuela, 05:00 a.m. en la costa oeste de Estados Unidos (PST), 08:00 a.m. en la costa este (EST) y 17:00 en España.

Ambos tenistas llegan en un nivel altísimo. Sinner accedió a su primera final en Wimbledon tras vencer a nombres como Djokovic, Shelton y Dimitrov. En tanto, Alcaraz alcanzó su tercera definición consecutiva en el torneo, acumulando 20 victorias seguidas en el césped británico y 24 triunfos en fila en total, desde que conquistó Roma en mayo.

El historial favorece claramente al español, quien lidera 8-4 en enfrentamientos directos y ha ganado los últimos cinco duelos, incluidos dos en Grand Slams: la semifinal de Roland Garros 2024 y la final de este año en París. Sin embargo, Sinner tiene motivos para ilusionarse, ya que su único triunfo sobre Alcaraz en torneos mayores fue precisamente en Wimbledon, en 2022.

Ese antecedente sirve como recordatorio de lo impredecible que puede ser un partido en este escenario. Aunque el murciano ya no es el joven en formación de aquel entonces, sino un campeón consolidado con cinco títulos de Grand Slam y el hambre intacto por más gloria.

Para quienes deseen seguir el partido en vivo, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ en América Latina y otras regiones. La Central Court del All England promete una jornada intensa, donde el tenis vivirá una nueva página dorada.

Wimbledon 2025 cerrará así su edición con un duelo entre los dos mejores del ranking mundial, ambos en plenitud y con estilos contrastantes que garantizan espectáculo. Solo uno podrá levantar el trofeo y marcar el ritmo del circuito en la segunda mitad del año.

