Corridas de toros: conoce el sueldo millonario de los toreros en España

Suscríbete a nuestros canales

La realidad financiera de la tauromaquia en España para 2025 revela un panorama de altos ingresos para los toreros más populares, con una marcada diferencia salarial entre la élite y los novatos. Un reciente informe muestra que los matadores más cotizados ganan sumas de dinero comparables a las de las grandes estrellas del deporte.

El pago que recibe un torero por cada faena depende de un sistema de grupos y categorías que toma en cuenta su experiencia y la cantidad de corridas en las que participa al año. Estas divisiones aseguran una jerarquía salarial clara en el escalafón taurino, lo que explica la disparidad de ingresos en toda la profesión.

Los toreros de élite, clasificados en el Grupo A, pueden llegar a participar en 37 o más corridas al año. Por cada una de estas presentaciones, su salario por faena puede alcanzar hasta 18.800 euros. En total, un matador de esta categoría puede embolsarse entre 750.000 y 1.1 millones de euros anuales, lo que se traduce en un sueldo de entre 62.000 y 94.000 euros mensuales.

Por otro lado, los toreros que se encuentran en el extremo opuesto de la escala, en el Grupo C, tienen un ingreso anual mucho menor. A pesar de que sus salarios por corrida pueden variar entre los 5.000 y 12.000 euros, la menor cantidad de eventos, con un máximo de 13 al año, limita sus ingresos anuales a un rango de entre 27.500 y 66.000 euros, con ganancias mensuales que oscilan entre 2.300 y 5.500 euros.

Este modelo asegura que los profesionales más demandados y con mayor trayectoria reciban las recompensas más altas, mientras que los menos experimentados obtienen un sueldo considerablemente más modesto. La disparidad en los ingresos refleja una especie de meritocracia en la que la recompensa va de la mano con la popularidad de cada matador.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.