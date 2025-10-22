Chepa Candela: Diosa Canales llegó a Santo Domingo cortando rabo y oreja

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good Morning”… Yyy aquí estoy, ¡una vez más!, con mi par de “glaucos visores” pegados al teclado, y mis deditos ¡a millóoon! procesando todos los chismes, brollos, bretes, rollos, tretas y tramoyas de esta fauna farandulera que me hacen llegar mis fieles, laboriosas y acuciosas fuentes desde todos los recovecos del mundillo farandulero nacional e internacional…

Katherine Coll

Yyy arrancando con el “parling”, les bato que la KATHERINE COLL; (¿Les suena ese nombrecito?) la misma que soltó un “Toño el amable” durante su paso por la alfombra roja del Miss Venezuela 2024, ique, anda, ¡que no cabe en ella! Pues resulta, pasa y acontece que su canción “Nosotras somos” ha sido elegido casi que el tema obligado para ponerle musiquita a las cortinas musicales del templete de belleza más importante de este país…y la orden para todas las candidatas, es que se aprendan la letra ¡desde la A hasta la Z!…Es más, me llegó la onda de que el mismo abrirá el espectáculo la noche final, pautada para el 4 de diciembre en el Centro Líder…¡Síii, señores¡…La susodicha está “very japi” cual lombriz, pues con “Nosotras somos” está logrando en tiempo récord lo que no había conseguido con otras canciones, como era pegarla de verdad…y que mejor ventana que el Miss Venezuela para hacerse sentir?…El caso es que la Katherine Coll ¡La pegó del techo! Desplazando, prácticamente, el eterno tema del certamen que todo el mundo sabe, el cual no es otro que “En una noche tan linda como esta”, que ha identificado al concurso durante años…

Diosa Canles

Yyy desde los predios dominicanos se reportan mis repetidoras internacionales para contarme que, como era de esperarse, la entrada de DIOS CANALES al estudio donde se graba el reality “La casa de Alofoque” dejó ¡de un tacón y dan do vueltas! a muchas y muchos, sobre todo al resto de los participantes (19 en total) de la segunda temporada de este espacio que se transmite por Youtube y en República Dominicana goza de enorme aceptación, ya que es algodón así como la versión de “La casas de los famosos” de Telemundo…El caso es que la vedette venezolana, que para “choucera” está mandada a hacer, volvió a convertirse en el centro de atención de propios y extraños, ya que su ingreso a “La casa de Alofoque” fue como lo programó pues entró al sitio moviéndose más que una batidora, derrochando sensualidad y batiendo aquel pompi como si tuviera resortes en las nalgas…Ese fue su debut…y así es empezando…¿se imaginan sobre la marcha?...La Diosa Canales “fue a parar la fiesta y se quedó bailando”, ya que eso de no alborotar el avispero, ¡no es con ella!...y cuando se trata de armar la tramoya ¡no hay quien le gane!..

Enrique Iglesias

Yyy como “mis repetidoras internacionales” han estado bien movidas en estas últimas 24 horas, desde los lares mayameros, dicen presente para contarme que el que ha recibido palo Parejo por la ridiculez de su mujer fue ENRIQUE IGLESIAS, (¡El mismo que viste y calza!) cuya esposa, Anna Kournikova, anda por esos lares, junto a los tres hijos que tiene con el cantante (que lleva tiempo desaparecido del foco mediático) y para que los paparazis no la reconocieran y la dejaran tranquila con sus retoños, se disfrazó de gallina…y lo único que le faltó fue agacharse para poner un huevo en plena vía pública…Según mis acuciosas voceros, la extenista quería a pasarse sus días sin el acoso de la prensa …y mucho más ahora que está en la mitad de su cuarto embarazo….aunque, por otro lado, se supo que el disfraz que se encasquetó era para cumplir con el Código de vestimenta de una fiesta familiar para la cual se exigió atuendos llamativos y estrafalarios los invitados…¿Y si fue así qué hacía paseando por las calles de Miami Beach?...¡Ganas de llamar la atención!…

