Chepa Candela: La Wendy Guevara explota contra Ninel Conde y la señala de “ardida”

¡¡Feliz jueves, señoras y señores!!… Esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, en este “takiti taki” de las teclas para darle de lleno a este ameno “parling” que “tuttos” los días los pone al tanto de todo lo que pasa, ocurre y acontece en esta “fauna farandulera” que nunca, ¡jamás! deja de moverse… Porque si “algodón con yodo” no falta en la misma, son los chismes, bretes, brollos, dimes, diretes y todo lo que sirve de “adobo al cotilleo”…

Nacho

Yyy como para batírselos, para eso me tienen a mí… ¡O sea, a la diosa!... Enseguida paso a contarles que por allí andan el NACHO y el generador de contenido venezolano Ciscoh promocionando el tema musical “Esa chamita remix”, una obra que está ¡chévere, cambur pintón!, y que se presta para rumbear, celebrar y menear el esqueleto… El mentado tema es un llamado para aquellas mujeres “gordilendas” que no aceptan sus tallas plus; chicas que son bellas (como unas camellas), pero que, debido a ciertos estándares de la sociedad, piensan que sus anchas medidas no van acordes con lo que el público requiere, situación que me parece genial y se la aplaudo al dueto… Lo que sí noté como extraño, y poco coherente, es que en las recientes presentaciones de este tema musical, el Nacho y el Ciscoh sacan al escenario un cuerpo de baile donde las protagonistas de dicha coreografía son flacas, delgadas y bien tonificadas; cosa que me llevó a pensar: “Si ustedes le cantan a las gorditas, y las motivan a salir al ruedo para demostrar todo su talento. Cómo es que me pones en escena a un cuerpo de baile de puras flacas” (¿?)… ¿No sería más lógico que las bailarinas fuesen de talla plus? ¿No tendría más sentido si me plantas ante los ojos lo que tu voz pregona? ¡Allí les dejo esa perla, querubines! Mis asesorías valen ($$$), y en este instante les estoy pasando un dato gratis… ¡Aprovéchenlo!...

Reinas y Reyes de Venezuela

Yyy cambiando radicalmente de tema, les bato que varios de los jóvenes preseleccionados para el certamen “Reinas y Reyes de Venezuela” están de capa caída y con los ánimos de arrastra porque ya estamos a punto de despedir el mes de agosto y la fulana organización no se ha pronunciado para darles el veredicto final, según la promesa que les hicieron el pasado 10 de mayo, momento en donde cientos de chicas y chicos hicieron casting en Globovisión y el jurado calificador de ese entonces les prometió verlos durante los meses de junio y julio, y ¡naranja con papelón!… Recordemos aquella alharaca que pregonó el canal de la G dorada anunciando audiciones y una nueva temporada de la belleza “recargada”; alarmas que despertaron los sueños de muchas niñas y niños y miren… ¡Aún están en la amarga espera!... A muchos de los jóvenes “preseleccionados” en dichos castings los mandaron a seguir dietas estrictas y rutinas de ejercicios bien rigurosas; tarea que muchos de ellos acataron, pero que al momento los tiene “obstinados” y en el hueso, porque cuando preguntan que cuándo será el siguiente chequeo, lo que reciben como respuesta es un profundo silencio, situación que ha llevado a varios de ellos a tirar la toalla a raíz de semejante desmotivación… Con este dato me pregunto: ¿Qué le pasó a Globovisión? ¿No era ique iban a dar cátedras de excelencia en lo que a certámenes de belleza respecta?

Wendy Guevara

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la WENDY GUEVARA explotó en contra de la Ninel Conde y dijo: “No me peleo con perdedoras y ardidas”… ¿Qué talco? Desatando una ola de dimes y diretes en las redes sociales de México y “tutto” el globo terráqueo... Este brote de sinceridad le nació a la generadora de contenido y animadora azteca, luego de que la “Bombón Asesino” declarara que “ninguna mujer ha ganado La Casa de los famosos México”, insinuando “obviamente” que la Wendy Guevara es un hombre de pelo en pecho… Ante este dardo, muy bien lanzado, la Wendy dejó claro que no permitirá que minimicen su triunfo e identidad, y una vez más, deja ver que ella y la Ninel se mastican, pero no se tragan… Gracias a este “toma y dame” inicia otro capítulo de rivalidad entre ambas artistas, y es que recordemos que Wendy declaró que, antes de ganar el “cacareado” reality show, se le acercó a Ninel para pedirle una foto y esta se la sacudió de encima como si fuese un vil reptil… ¡Fin!...

