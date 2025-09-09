Fiebre criolla: los lazos que unen a las Kardashian-Jenner con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La familia más famosa de Hollywood ha construido, sin planearlo, un puente cultural y profesional con Venezuela que mezcla talento, moda y estrategia digital. La figura central de esta historia es Victoria Villarroel, una caraqueña de 33 años que llegó a ser asistente personal y confidente de Kylie Jenner durante cinco años. Nacida en Caracas y criada entre México, Trinidad y Tobago y Texas, Villarroel se mudó a Los Angeles para estudiar en el Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) y comenzó como pasante en Jenner Communications en 2012. Poco después, su dedicación la llevó a convertirse en la mano derecha de Kylie, coordinando viajes de alto perfil como el Met Gala y gestionando su agenda. Su relación trascendió lo laboral: Kylie incluso ayudó a su entonces novio, el futbolista Marco Lobo, a planear una propuesta de matrimonio. Aunque la relación terminó días después, Villarroel conservó un vínculo estrecho con las Jenner.

En 2020, Victoria dejó su puesto para convertirse en influencer full-time, acumulando hoy 1.8 millones de seguidores en Instagram y colaborando con marcas como Fashion Nova, Savage x Fenty y Center Fold by Playboy. Junto a su hermana Sofía, también influencer, lanzó la marca de swimwear Shop Gonza (antes Maria Maria Swim), con diseños inspirados en la cultura latina. A pesar de rumores de conflicto, Victoria aclaró: "No trabajo para Kylie porque decidimos que nuestros caminos profesionales debían separarse, pero sigue siendo una de mis mejores amigas". Su presencia en la fiesta de cumpleaños de Rosalía en París en 2024 junto a Kylie confirmó que la amistad perdura.

Pero la conexión venezolana no termina ahí. Kylie y Kendall Jenner han participado en trends virales de TikTok con música de Rawayana, la banda venezolana que menciona a Victoria en su canción Veneka: "Victoria Villarroel, te construyo un rancho en las montañas de L.A.". La letra, que celebra el empoderamiento de la mujer venezolana, se volvió un himno en redes, y las Jenner contribuyeron a su viralización con videos bailando otros éxitos de la banda. Además, Kim Kardashian ha promocionado diseños de joyería de emprendedoras venezolanas en sus redes, aunque sin revelar siempre su origen.

Este intercambio cultural también incluye eventos de moda. En 2023, Victoria Villarroel fue invitada a la Semana de la Moda de París, donde se fotografió con modelos venezolanas como Irina Shayk (presente en la fiesta de Rosalía) y difundió diseños de talentos criollos. Su hermana Sofía, con 460,000 seguidores, ha usado su plataforma para colaborar con marcas venezolanas emergentes.

La influencia venezolana en el clan Kardashian-Jenner es un ejemplo de cómo el talento criollo trasciende fronteras, mezclando el glamour hollywoodense con la autenticidad latina. Como dijo Victoria: "Aprendí que con dedicación y adaptabilidad, puedes convertir oportunidades en legado". Hoy, su historia inspira a una nueva generación de venezolanos que ven en las redes sociales un puente hacia lo global.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube