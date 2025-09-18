Karol G en la mira: la cantante enfrenta fuertes críticas por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Karol G, recibió una ola de críticas por parte de los internautas, luego de presentarse junto al artista italiano Andrea Bocelli en el evento “Grace of the World”, celebrado en la Plaza de San Pedro de El Vaticano, para interpretar juntos el tema "Vivo por ella", tema que estrenaron en octubre del año 2024.

A través de las redes sociales se viralizaron varios videos del ensayo y de la presentación de los artistas. Sin embargo, la cantante paisa fue duramente criticada por "no cumplir con los estándares" para estar al nivel del músico italiano.

Según los usuarios, Karol G no tiene la voz para cantar junto a Andrea Bocelli y debería dedicarse solo al reggaetón. "Definitivamente no es una canción para ella", “A mí no me gustó, se quedó muy corta”, "No llega al tono y siento que en cualquier momento se le sale un gallito", "Me incomoda escucharla", “Karol G ha destrozado un clásico de la música”, "Que regrese a “cantar” la del gatito me llamó", fueron algunos de los comentarios al respecto.

Sin embargo, pese a los malos comentarios, la colombiana también recibió bonito mensajes por parte de sus fieles seguidores, quienes no tardaron en mostrarle su apoyo. “A mí me parece que sonó muy bien”, “Mujer grande que nos representa", "Suena diferente pero muy bien", "Jamás había notado la gran voz de Karol G", "FUE MÁGICO", comentarios los seguidores de la antioqueña.

