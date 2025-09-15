Shakira convierte su gira "Las mujeres ya no lloran" en un festival de estrellas: ¿cuáles son los artistas invitados?

Suscríbete a nuestros canales

Shakira ha transformado su gira Las Mujeres Ya No Lloran en un verdadero espectáculo colaborativo, donde artistas de renombre se unen a ella en el escenario para recrear sus éxitos más emblemáticos. Desde su inicio en febrero de 2025 en Río de Janeiro, la cantante colombiana ha sorprendido a su público con apariciones estelares que van desde leyendas consagradas hasta nuevas promesas de la música latina. Entre los invitados más destacados se encuentran Maluma, con quien interpretó "Chantaje" en Medellín, y Carlos Vives, quien la acompañó en "La Bicicleta" durante la misma noche.

El componente emocional de estas colaboraciones se refleja en las redes sociales de Shakira, donde ha compartido mensajes cálidos sobre cada artista. "Compartir el escenario con un viejo amigo siempre será un momento inolvidable", escribió sobre Wyclef Jean, quien la acompañó en Nueva Jersey para revivir "Hips Don’t Lie", éxito que lideró el Billboard Hot 100 en 2006. Además, la inclusión de artistas emergentes como la mexicana Danna—la primera mujer invitada en la gira—y el productor argentino Bizarrap demuestra su compromiso con la diversidad musical.

La gira también ha roto barreras comerciales: encabezó el ranking Top Tours de Billboard en febrero y marzo de 2025, con una recaudación de $70.6 millones solo en 11 shows reportados. En México, Shakira estableció un récord al realizar 12 conciertos no consecutivos en el Estadio GNP Seguros, congregando a 650,000 personas. "Es la gira más extensa de mi carrera", declaró la artista durante su anuncio en Coachella 2024, y los números lo confirman: 1.9 millones de entradas vendidas y una demanda que obligó a agregar fechas en múltiples ciudades.

Entre los momentos más memorables se cuenta la participación de Alejandro Sanz en Charlotte, donde interpretaron "La Tortura", y la noche en Miami con Manuel Turizo cantando "Copa Vacía". La sorpresa más reciente fue la incorporación de Black Eyed Peas para los shows de Los Ángeles en agosto de 2025, reforzando una alianza artística que incluye éxitos como "Girl Like Me" y "Don’t You Worry". Shakira describió el proceso de selección de invitados como orgánico: "Llamé a todos mis amigos y todos dijeron que sí", reveló en una entrevista con CNN, destacando la cercanía con figuras como Rihanna y Chris Martin, aunque sus participaciones aún no están confirmadas.

El impacto cultural de la gira va más allá de la música: en Barranquilla, Shakira rindió homenaje a su tierra natal invitando a Chelito de Castro para interpretar "En Barranquilla Me Quedo" durante el Carnaval, creando un momento de orgullo local. Además, la tecnología ha jugado un papel clave, con visuales generados por IA y una "CGI Shakira" que aparece durante los interludios.

Con fechas programadas hasta diciembre de 2025 en Buenos Aires, la gira continúa su rumbo con paradas en ciudades como Chicago, Atlanta y Miami, prometiendo más sorpresas y colaboraciones. Para Shakira, cada show es una celebración de resiliencia y reinvención—temas centrales de su álbum—, y sus invitados son testigos de que, en efecto, las mujeres ya no lloran: cantan, bailan y conquistan el mundo junto a ella.

