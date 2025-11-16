Cierran mesas de votaciones en Chile: una jornada electoral marcada por largas filas

Suscríbete a nuestros canales

A las 18:00 pm (hora local) el Servicio Electoral de Chile (Servel) cerró las urnas en las elecciones presidenciales y parlamentarias, que se llevaron a cabo este domingo en ese país.

De esta manera, el organismo electoral inició el conteo de votos y está previsto que alrededor de las 20:00 de la noche, anuncien cuáles son los dos candidatos presidenciables que pasarán al balotaje.

En la papeleta figuran: Franco Parisi, candidato del populista Partido de la Gente (PDG); Jeannette Jara, de la izquierda; Marco Enríquez-Ominami, independiente de izquierda; el libertario Johannes Kaiser, de la derecha radical; el ultraconservador José Antonio Kast; Eduardo Artés, independiente de extrema izquierda; Evelyn Matthei, postulante de Chile Vamos, de la derecha tradicional; y el independiente Harold Mayne-Nicholls, refiere El País.

Mientras que las legislativas compiten cinco listas de formaciones oficialistas y de oposición.

Además de otros seis partidos que corren sin una lista y decenas de candidatos independientes que no son respaldados por ningún partido político.

Alta participación

Chile enfrenta este domingo el voto obligatorio, generando que la participación se duplicara respecto a los comicios anteriores y que el resultado se dirima, muy probablemente, en una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre.

Esta es la primera vez que Chile aplicó está medida debido a los procesos electorales previos, que se han visto marcados por elevados índices de abstencionismo.

El Congreso aprobó que para estos comicios quienes no cumplan con su deber de sufragio serán multados con entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a entre 34.600 y 103.900 pesos chilenos, es decir, aproximadamente entre US$36 y US$107.

Cerca de 16 millones de chilenos estaban llamados a participar a estos comicios presidenciales y parlamentarios.