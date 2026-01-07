Consejo de Warner rechaza la última oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

Suscríbete a nuestros canales

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó este miércoles "por unanimidad" la última oferta de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix "en numerosos aspectos claves".

"El Consejo ha determinado por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave", afirmó Samuel A Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, en un comunicado.

El órgano del conglomerado neoyorquino determinó que la modificación de la propuesta de Paramount, presentada el pasado 22 de diciembre, no supera al acuerdo de fusión alcanzado con Netflix el 5 de diciembre y tiene mayor riesgo de no cerrarse.

"La oferta de Paramount sigue sin ofrecer un valor suficiente, incluyendo condiciones como una financiación de deuda extraordinaria que crea riesgos para el cierre y la falta de protecciones para nuestros accionistas si la transacción no se completa", añadió el presidente.

Según dijo, el acuerdo con Netflix ofrecerá "un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costes significativos" que a su juicio supondría la oferta de Paramount a sus accionistas.

A finales del año, el magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para adquirir Warner, pero mantuvo la oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por cada acción en efectivo, elevándolo a los 108.400 millones de dólares.

Esta noticia llegó una semana después de que el consejo de Warner rechazara la oferta pública formulada por Paramount por considerarla insuficiente a la de la plataforma roja.

WBD alcanzó un acuerdo con Netflix a principios de mes para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda. A continuación, Paramount entró en el escenario con su oferta hostil.

Aunque sobre el papel la oferta de PSKY es más alta que la de Netflix, el consejo de Warner ve menos arriesgado el pacto con la plataforma de 'streaming'.

