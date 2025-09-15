Estados Unidos derriba segunda embarcación en el Mar Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos derribó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que, transportaba presuntamente, a tres venezolanos incursos en tráfico de drogas, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, en la plataforma Truth Social.



El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación. Según la administración Trump, la embarcación es venezolana, pero no habido declaraciones que puedan confirmarlo.

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos criminales venezolanos, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.



El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.



Entretanto, Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

