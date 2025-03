Estados Unidos: Trump estudia prohibir la entrada a venezolanos y cubanos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Donald Trump estudia prohibir la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de al menos 43 países, entre ellos Cuba y Venezuela.

Según expertos en inmigración consultados por Diario Las Américas, esta orden instruye al Departamento de Estado a restringir completamente la admisión de ciudadanos de países considerados “deficientes en investigación y selección migratoria”.

Asimismo, explicaron que a "un titular de la Green Card no se le debería negar la entrada únicamente porque su pasaporte haya sido emitido por Cuba o Venezuela, explicó Herrera Mellado. Sin embargo, alerta que al ingresar de nuevo al país con el pasaporte de un país con restricciones de viajes, puede tener un mayor escrutinio en las Aduanas".

¿Qué países incluyen en esta nueva prohibición de entrada a Estados Unidos?

Los 11 países que están en la "lista roja", que se traduciría en una prohibición rotunda a la entrada a Estados Unidos son: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.



De acuerdo con los funcionarios con los que habló The New York Times, estas listas fueron elaboradas por el Departamento de Estado hace varias semanas y es probable que se produzcan cambios para cuando llegue a la Casa Blanca.



El borrador de la propuesta también incluía una "lista naranja" de 10 países -Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán- cuyos viajes estarían restringidos, pero no suspendidos.

Por el momento, no está claro si las personas con visados vigentes quedarían exentas de la prohibición.

Visite nuestra sección Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube