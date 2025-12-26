Apertura de cuenta digital en el BDV: estos son los recaudos que debe consignar

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) ofrece a todos los venezolanos la apertura de diferentes tipo de cuenta, entre ellas la cuenta digital, las cuales requieren diferentes documentos y brindan diversas oportunidades.

De acuerdo con el sitio web de la entidad bancaria esta cuenta digital es para iniciar "operaciones financieras de manera digital y te sumes a las innovaciones bancarias que tenemos para ti con nuestra aplicación móvil BDV".

Características de una cuenta digital del BDV

Abre tu cuenta desde cualquier lugar

Aplicación ágil, sencilla y segura

Puedes abrirla con recaudos mínimos

Disponible las 24 horas del día

Requisitos y recaudos

Tener un teléfono con sistema operativo Android 8.0 o versión superior.

Correo electrónico.

Número de teléfono.

Documento de identidad

Registro de Información Fiscal (RIF) vigente

Pasos para abrir una cuenta digital en el Banco de Venezuela

Descarga nuestra aplicación móvil BDVApp .

. Selecciona quiero abrir una cuenta en el BDV y escanea tus documentos.

y escanea tus documentos. Completa tus datos y afilia tu número celular.

Crea tu usuario, contraseña y listo, ya eres cliente BDV .

. Recuerda que dispones de 30 días para actualizar tus datos y autenticar tu huella en nuestros dispositivos Biopago BDV o en la agencia de tu preferencia.

o en la agencia de tu preferencia. Si ya eres cliente BDV, podrás crear una nueva cuenta ingresando a tu BDVApp a través de la ruta: Servicios > abrir cuenta en moneda nacional.

Para mayor información consulta el Banco de Venezuela.

