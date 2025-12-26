Finanzas

Apertura de cuenta digital en el BDV: estos son los recaudos que debe consignar

Si ya eres cliente BDV, podrás crear una nueva cuenta desde la aplicación de la entidad bancaria

Por Selene Rivera
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 07:00 pm
Apertura de cuenta digital en el BDV: estos son los recaudos que debe consignar
Foto: Cortesía

El Banco de Venezuela (BDV) ofrece a todos los venezolanos la apertura de diferentes tipo de cuenta, entre ellas la cuenta digital, las cuales requieren diferentes documentos y brindan diversas oportunidades.

De acuerdo con el sitio web de la entidad bancaria esta cuenta digital es para iniciar "operaciones financieras de manera digital y te sumes a las innovaciones bancarias que tenemos para ti con nuestra aplicación móvil BDV".

Características de una cuenta digital del BDV

  • Abre tu cuenta desde cualquier lugar
  • Aplicación ágil, sencilla y segura
  • Puedes abrirla con recaudos mínimos
  • Disponible las 24 horas del día

Requisitos y recaudos

  • Tener un teléfono con sistema operativo Android 8.0 o versión superior. 
  • Correo electrónico.
  • Número de teléfono.
  • Documento de identidad
  • Registro de Información Fiscal (RIF) vigente

Pasos para abrir una cuenta digital en el Banco de Venezuela

  • Descarga nuestra  aplicación móvil BDVApp.
  • Selecciona quiero abrir una cuenta en el BDV y escanea tus documentos.
  • Completa tus datos y afilia tu número celular.
  • Crea tu usuario, contraseña y listo, ya eres cliente BDV.
  • Recuerda que dispones de 30 días para actualizar tus datos y autenticar tu huella en nuestros dispositivos BiopagoBDV o en la agencia de tu preferencia.
  • Si ya eres cliente BDV, podrás crear una nueva cuenta ingresando a tu BDVApp a través de la ruta: Servicios > abrir cuenta en moneda nacional.

Para mayor información consulta el Banco de Venezuela.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Viernes 26 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América