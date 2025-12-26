Apertura de cuenta digital en el BDV: estos son los recaudos que debe consignar

El Banco de Venezuela (BDV) ofrece a todos los venezolanos la apertura de diferentes tipo de cuenta, entre ellas la cuenta digital, las cuales requieren diferentes documentos y brindan diversas oportunidades.
De acuerdo con el sitio web de la entidad bancaria esta cuenta digital es para iniciar "operaciones financieras de manera digital y te sumes a las innovaciones bancarias que tenemos para ti con nuestra aplicación móvil BDV".
Características de una cuenta digital del BDV
- Abre tu cuenta desde cualquier lugar
- Aplicación ágil, sencilla y segura
- Puedes abrirla con recaudos mínimos
- Disponible las 24 horas del día
Requisitos y recaudos
- Tener un teléfono con sistema operativo Android 8.0 o versión superior.
- Correo electrónico.
- Número de teléfono.
- Documento de identidad
- Registro de Información Fiscal (RIF) vigente
Pasos para abrir una cuenta digital en el Banco de Venezuela
- Descarga nuestra aplicación móvil BDVApp.
- Selecciona quiero abrir una cuenta en el BDV y escanea tus documentos.
- Completa tus datos y afilia tu número celular.
- Crea tu usuario, contraseña y listo, ya eres cliente BDV.
- Recuerda que dispones de 30 días para actualizar tus datos y autenticar tu huella en nuestros dispositivos BiopagoBDV o en la agencia de tu preferencia.
- Si ya eres cliente BDV, podrás crear una nueva cuenta ingresando a tu BDVApp a través de la ruta: Servicios > abrir cuenta en moneda nacional.
Para mayor información consulta el Banco de Venezuela.
