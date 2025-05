Condenan a seis venezolanos: dispararon y cortaron la cabeza a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Suyo en Sullana, Perú, logró que seis venezolanos sean sentenciados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron condenados a 35, 25, 20 y 10 años de pena privativa de la libertad.

¿Qué se sabe del crimen?

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 11 de febrero de 2023, cuando los imputados trasladaron a sus víctimas ecuatorianos a una trocha carrozable ubicada entre el caserío de Cachaco y Cachaquito.

Según las pesquisas, Wilson J. R. B. ordenó a cuatro de los sentenciados que cortaran la cabeza a una de las víctimas con un machete, mientras que la segunda recibió un disparo en la espalda cuando huía del lugar y era perseguida por uno de los sentenciados, logrando escapar y pedir apoyo policial.



Wilson J. R. B. fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, además de fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones, en agravio del Estado.



Asimismo, Weysmer L. C. G. y Joanel L. D. S. fueron condenados a 25 años y dos meses por los delitos de homicidio calificado y fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones, en agravio del Estado.



En tanto, Heiber B. C. y Gustavo A. P. R. fueron condenados a 20 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de homicidio calificado.



Además, el 22 de abril de 2025, Maximiliano R. P. C. fue sentenciado mediante conclusión anticipada a 10 años de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Steven S. V. B.

Los sentenciados se encuentran recluidos en diferentes penales del país.

