El "Kung Fu Panda" de Venezuela: conozca la exitosa carrera de Pablo Sandoval y por qué estan querido en el beisbol

Pablo Sandoval, oriundo de Puerto Cabello, Venezuela, se ha consolidado como una figura icónica en el mundo del béisbol, tanto en la Major League Baseball (MLB) como en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Su carrera, marcada por su carisma y su bateo ambidiestro, lo ha llevado a conquistar importantes logros y a ganarse el cariño de la afición.

¿Cómo fueron los inicios de Sandoval?

Desde muy joven, Sandoval demostró su pasión por el béisbol, practicando en el garaje de su casa con su hermano mayor, Michael. Sus ídolos eran los beisbolistas venezolanos Omar Vizquel y Andrés Galarraga.

A los nueve años, a pesar de ser zurdo, se enseñó a lanzar con la derecha para emular a su héroe, Vizquel. Pero fue en 2002 cuando un cazatalentos de los Gigantes de San Francisco lo firmó y así comenzó su camino profesional en las ligas menores.

Para escalar a lo más alto, Sandoval tuvo que pasar por diversas posiciones en el terreno, incluyendo receptor, primera base y tercera base, hasta que en 2008 fue llamado a las Grandes Ligas.

Anillos conseguidos con San Francisco

El 14 de agosto de ese año, Sandoval hizo su debut en la MLB con San Francisco. Rápidamente, se convirtió en un jugador clave para el equipo, ganándose el apodo de "Kung Fu Panda" por un recordado salto acrobático sobre un receptor de los Dodgers.

Con los Gigantes, Sandoval vivió los momentos más gloriosos de su carrera. Fue una pieza fundamental en la conquista de tres Series Mundiales: 2010, 2012 y 2014.

Su actuación en la Serie Mundial de 2012 es particularmente memorable, ya que se convirtió en el cuarto jugador en la historia en conectar tres jonrones en un solo juego de Serie Mundial. Por su destacada actuación, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial de 2012.

A lo largo de su carrera en la MLB, que abarcó 14 temporadas con los Gigantes, Medias Rojas de Boston y Bravos de Atlanta, Sandoval acumuló 1279 hits, 153 cuadrangulares y 639 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .278.

Trayectoria campeonil con Magallanes

En la LVBP, Sandoval también ha dejado una huella imborrable con los Navegantes del Magallanes. Con el equipo, ha ganado tres campeonatos de la LVBP (2012-13, 2013-14 y 2021-22).

Además, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la Final de la temporada 2012-2013. Su average de por vida en rondas eliminatorias de la LVBP es de .353, el más alto en la historia del circuito para jugadores con al menos 448 turnos al bate.

