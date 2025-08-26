Trump felicita a reconocida cantante por su compromiso: Es una persona fantástica

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que capturó la atención de medios y seguidores, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para dirigirse directamente a Taylor Swift y Travis Kelce. El mensaje, publicado este martes, llegó poco después de que la noticia de su compromiso confirmara los rumores más dulces del espectáculo.

El gesto amable marca un contraste significativo con la historia pública entre ambas figuras. Swift ha sido una crítica abierta de Trump, respaldando fervientemente a sus opositores demócratas en las pasadas elecciones. Por su parte, Trump había mostrado desaprobación hacia la artista en anteriores ocasiones. Este giro inesperado añade una capa de intriga política al romance celebrado por millones.

Una reacción viral y dividida

La declaración no tardó en volverse tendencia, desatando un torrente de reacciones en todas las redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el "el buen gesto", otros lo cuestionaron, especulando sobre sus verdaderas intenciones.

Más allá de la política, la noticia solidifica el estatus de Swift y Kelce como la pareja más poderosa de la cultura pop actual. Él, campeón de la Super Bowl y protagonista de innumerables comerciales; ella, en la cima de su gira billonaria y con un dominio absoluto de las listas musicales. Juntos, representan un fenómeno cultural que, al menos por un día, logró un comentario cordial de una fuente inesperada.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube