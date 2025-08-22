Bartender desafía a ICE para ayudar a vendedores ambulantes: detalles de la iniciativa  en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La escalada de los operativos de inmigración ha sembrado el miedo en la comunidad de Los Ángeles. Ante esta situación, muchos vendedores ambulantes han optado por abandonar su trabajo diario por temor a ser detenidos, de esta forma pierden su única fuente de sustento.

Según una publicación reseñada en Telemundo, las medidas migratorias afectan a su vez a las familias de los comerciantes al reducir significativamente sus ingresos diarios o semanales.

¿Cómo surgió esta iniciativa solidaria?

Hester Lee, una bartender local, notó el impacto en su comunidad y decidió actuar. Utiliza sus redes sociales, por donde lanzó una campaña para recaudar donaciones.

Con el dinero obtenido, compra productos de los vendedores ambulantes, como flores y frutas, y luego los regala a la gente.

¿Qué ha logrado la campaña de ayuda?

Gracias a la generosidad de sus seguidores, Lee ha recaudado más de $30.000 en el último mes. Esta suma ha permitido ayudar a decenas de familias inmigrantes, demostrando que un gesto individual puede tener un gran impacto.

Lee, quien creció en una familia inmigrante, entiende las dificultades que atraviesan estas personas.

¿Cuál es la motivación detrás de este esfuerzo?

Para Lee, este esfuerzo va más allá de la caridad; es un acto de valentía y compasión. “Vivimos lado a lado, respiramos lado a lado, trabajamos lado a lado. Son nuestros vecinos. Tenemos que preocuparnos”, afirmó.

Aunque no sabe cuánto tiempo continuará, cree firmemente que es su deber apoyar a su comunidad y en especial a los inmigrantes indocumentados de la zona.

