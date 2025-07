Lanzan nueva herramienta digital para rastrear la pérdida de estatus legal en EEUU: conozca las últimas cifras

Suscríbete a nuestros canales

La organización bipartidista FWD.us lanzó este martes "Losing Status: How Efforts to Revoke Legal Status are Impacting the U.S. Economy".

Según una publicación de La Opinión, se trata de una herramienta de datos en inglés que proporciona un seguimiento actualizado de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para revocar preventivamente el estatus legal y los permisos de trabajo de inmigrantes.

Esta nueva herramienta ofrece una estimación de las personas que han perdido su estatus legal, los sectores en los que trabajan y el impacto económico general.

¿Qué tipos de estatus legal rastrea "Losing Status"?

"Losing Status" rastreará los esfuerzos actuales y anunciados por el gobierno para la revocación de estatus legal de diversas categorías de inmigrantes.

Esto incluye a personas con permiso migratorio, Estatus de Protección Temporal (TPS), Acción Diferida para el Cumplimiento Laboral (DALE) y otros estatus temporales.

También se hará seguimiento de quienes actualmente tienen solicitudes de asilo pendientes. La iniciativa de FWD.us busca visibilizar las consecuencias de estas políticas migratorias.

¿Cuál es el impacto proyectado de la revocación de estatus legal?

Según "Losing Status", para enero de 2025, se estimaba que 6.4 millones de inmigrantes en EE UU contaban con protección temporal, incluyendo DACA, TPS, permiso humanitario y solicitudes de asilo activas, entre otros.

Sin embargo, FWD.us estima que para septiembre, casi un millón de personas habrán sido despojadas de todas sus protecciones temporales y estatus legal.

Esto significa que no podrán trabajar y estarán sujetas a deportación. La pérdida de estas protecciones conlleva a que miles de inmigrantes pasen de un estatus legal a uno irregular, o a que, en el mejor de los casos, permanezcan protegidos solo temporalmente.

¿Qué busca la iniciativa "Protect America’s Workforce"?

El lanzamiento de "Losing Status" es parte de la iniciativa "Protect America’s Workforce" de FWD.us. Su objetivo principal es garantizar que los formuladores de políticas y el público comprendan las consecuencias de desmantelar programas o políticas que brindan protecciones contra la deportación a personas elegibles.

Esta iniciativa busca destacar la importancia de que los inmigrantes puedan apoyar a sus seres queridos y contribuir plenamente a la economía de EEUU.

