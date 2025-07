¡Insólito! Despiden a esposa del creador de la app que advierte presencia del ICE: así recibió la notificación

Suscríbete a nuestros canales

La contadora forense del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Carolyn Feinstein, recibió un correo electrónico conciso el viernes pasado: "Estaba despedida, de manera inmediata".

Según una información publicada por Univisión, la mujer desconoce la verdadera razón del despido. Pero ella cree que se debe a que su esposo, Joshua Aaron y una aplicación que ha desarrollado.

Su despido por ser esposa del creador de una app contra ICE ha generado un torbellino de opiniones. Este caso particular subraya las crecientes tensiones entre la aplicación de la ley y las tecnologías que buscan proteger a las comunidades vulnerables.

¿Por qué fue despedida Carolyn Feinstein?

Según la versión de Carolyn Feinstein, publicada por The Daily Beast, su despido por ser esposa del creador de una app contra ICE fue una represalia directa por el activismo de su esposo.

Ella sostiene firmemente que nunca participó en el desarrollo de la aplicación ni tuvo relación alguna con su funcionamiento.

"Me despidieron por las acciones de mi esposo", declaró. "Esto fue represalia. Dediqué mi carrera a servir al pueblo de EEUU, y ahora me acusan de querer hacerle daño. Eso no es verdad".

La ahora exfuncionaria, que trabajaba en la oficina del DOJ en Austin, informó que notificó a sus superiores sobre su relación con el creador de la app después de que su esposo empezara a recibir amenazas de muerte.

Días después, el Departamento comenzó a investigar su conexión con la empresa dueña del código de ICEBlock, All U Chart Inc., en la cual Carolyn tiene una participación minoritaria.

"Solo figuraba como accionista por si algo le pasaba a mi esposo y había que cerrar la empresa "No programé, diseñé ni promoví la app", explicó a The National.

¿Qué es ICEBlock y por qué ha causado tanto revuelo?

ICEBlock es una aplicación móvil que alerta a los usuarios cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido vistos en un radio de cinco millas.

Según su creador, Joshua Aaron, el objetivo es ayudar a personas en riesgo de deportación a evitar encuentros con las autoridades migratorias, al funcionar como una herramienta de prevención.

La app ha sido descargada más de un millón de veces. Sin embargo, ha despertado duras críticas, especialmente por parte de funcionarios de la administración Trump.

Un vocero del Departamento de Justicia (DOJ) declaró a Newsweek: "ICEBlock es una app que usan inmigrantes ilegales para evadir la captura, poniendo en peligro la vida de nuestros oficiales. Este departamento no tolerará amenazas contra la ley ni quienes la hacen cumplir".

