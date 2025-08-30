Masa madre, vino natural y gloria: así triunfa la pizzería creada por un migrante venezolano en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La pizzería de Miami La Natural se convirtió en un fenómeno gastronómico que trasciende fronteras.

Detrás de este exitoso proyecto está el migrante venezolano Javier Ramírez, un economista que, tras dos décadas en el mundo de las finanzas, cambió el rumbo de su vida para seguir su verdadera pasión: la cocina, según destaca un trabajo de La Patilla.

Actualmente su restaurante es referencia obligada en el barrio Little River y un destino para críticos y amantes de la pizza de masa madre.

De las finanzas al horno de leña

Ramírez llegó a Miami en 2010 para trabajar en el sector petrolero, pero cuando la empresa cerró, decidió arriesgarse en la gastronomía.

Su primer restaurante, Alter, sorprendió al ser nominado a los prestigiosos James Beard Awards, algo inusual para un debut. Luego lanzó Palmar, también exitoso mediáticamente, aunque ambos proyectos terminaron cerrando.

Lejos de rendirse, el venezolano encontró en la pizza su nueva obsesión. Todo comenzó en su patio, con un horno de leña y reuniones de amigos.

De allí nació una receta de masa madre única, que pronto se convirtió en el corazón de La Natural. El proyecto se materializó en 2020, gracias al apoyo de un grupo de amigos que lo impulsó a llevar su pasión a un restaurante formal.

Reconocimientos internacionales

La Natural no tardó en brillar. Obtuvo durante cuatro años seguidos la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin, un galardón que reconoce alta calidad a precios accesibles.

Además, Javier Ramírez fue incluido en la lista de los 100 mejores chefs de pizza del mundo, alcanzando el puesto número 35, un logro que lo tomó por sorpresa y que marcó un antes y un después en su carrera.

Hoy, La Natural combina pizzas de fermentación lenta, vegetales trabajados con técnicas innovadoras y vinos naturales, en un ambiente mediterráneo que transporta a los comensales sin salir de Miami.

Para Ramírez, este reconocimiento apenas es el comienzo de una historia que busca consolidar a Little River como epicentro culinario.

