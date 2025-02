Monedas de colección USA: Conozca por qué los ejemplares de trigo valen una pequeña fortuna

Suscríbete a nuestros canales

El valor de las monedas antiguas de Estados Unidos puede variar significativamente.

Mientras que algunas mantienen su valor nominal, otras, debido a su escasez, condición y relevancia histórica, alcanzan precios elevados entre los aficionados a la numismática.

Un ejemplo de estas monedas antiguas son los centavos de trigo de Lincoln, también conocidos como "wheat pennies", fueron acuñados en los Estados Unidos entre 1909 y 1958.

Estas monedas de un centavo deben su nombre al diseño de dos espigas de trigo que aparece en su reverso, detalla Coins Auctioned.

Son muy populares entre los coleccionistas de monedas, y muchos aficionados comienzan su colección con un juego de centavos de trigo.

Este ejemplar, que presenta a Abraham Lincoln en el anverso y espigas de trigo en el reverso, tiene tres variaciones que pueden alcanzar un valor de hasta 3.000 dólares en la actualidad.

¿Por qué los centavos de trigo son tan importantes en Estados Unidos?

El centavo de trigo fue el primero de la serie de centavos de Lincoln, el diseño de moneda estadounidense más antiguo y aún en uso.

Además, existen otras razones:

Pioneros en retratos presidenciales: Estas monedas fueron las primeras en Estados Unidos en mostrar la imagen de un presidente, y también las primeras monedas regulares en representar a una persona real.

Afortunados por superstición y valor: Encontrar estos centavos se considera un golpe de suerte, tanto por creencias populares como por su valor numismático.

"In God We Trust": Los centavos de trigo fueron los primeros en llevar el lema nacional "In God We Trust" ("En Dios confiamos"), reseña Coins Auctioned.

Un centavo en Marte: Un centavo de trigo ha acompañado al explorador Curiosity en su misión en Marte, sirviendo como objetivo de calibración desde su llegada en 2012.

Centavos de acero únicos: Los centavos de trigo acuñados en acero en 1943 son especiales porque no contienen cobre (a diferencia de otras monedas estadounidenses) y son magnéticos.

¿Cuáles son las modificaciones de las monedas de trigo?

1909-S VDB

La versión VDB de 1909-S es una de las variaciones más buscadas por los coleccionistas de monedas.

En 1909, la Casa de la Moneda de Estados Unidos dejó de producir centavos con cabeza de indio y empezó a producir centavos de Lincoln.

Según The Spruce Crafts, el VDB 1909-S se vende entre $500 y $1.600, destaca RPP Capital.

1914-D

A pesar de que no se acuñaron muchas monedas de trigo de 1914-D, no se considera una pieza extremadamente rara en el mercado numismático.

Según la información proporcionada por The Spruce Crafts, el valor promedio estimado de esta moneda oscila entre $150 y $3.000.

1917 Doble Estampado Inverso

Los coleccionistas de monedas raras podrían estar interesados en esta pieza. Se trata de una moneda con un error de impresión que la hace única.

Su valor, según The Spruce Crafts, se encuentra entre $160 y $2.500.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube