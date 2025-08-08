¿Se acabó el teletrabajo en EEUU? Conoce por qué millones de empleados retoman sus puestos en las oficinas

Suscríbete a nuestros canales

El trabajo remoto sigue en declive a medida que más empresas estadounidenses consolidan sus políticas de retorno a la oficina.

Según un nuevo informe de la firma inmobiliaria CBRE, el año pasado fue el periodo con mayor avance en asistencia presencial desde el inicio de la pandemia en 2020, reseña NBC.

Aunque muchas compañías aún permiten esquemas híbridos, hay un impulso cada vez más fuerte por parte de los empleadores para tener a su personal en sus instalaciones físicas.

El estudio, basado en encuestas a 184 empresas, revela que el 73 % ya ha cumplido sus metas de asistencia, frente al 61 % del año pasado.

Además, más firmas están monitoreando quiénes asisten: 69 % frente al 45 % del año anterior, y un 37 % aplica políticas formales de asistencia, en comparación con apenas 17 % el año pasado.

Oficinas más pequeñas, pero mejor diseñadas

El promedio ideal para los empleadores es de 3,2 días por semana en oficina, aunque la presencia real sigue siendo menor.

A pesar de la baja general en el desarrollo de nuevas oficinas y el aumento de conversiones a viviendas, más compañías ahora quieren conservar o incluso ampliar su espacio.

El 67 % de las empresas planea mantener o incrementar el tamaño de sus oficinas en los próximos tres años, frente al 64 % del año pasado. Solo un tercio espera reducir espacio, porcentaje que sigue disminuyendo desde el 53 % en 2023.

Pocos espacios

Aunque la tasa nacional de vacancia de oficinas se mantiene alta (18,9 %), hay preocupación por la escasez de espacios “prime”, que representan solo el 8 % del inventario total.

Las empresas buscan ahora oficinas mejor adaptadas al trabajo colaborativo, con énfasis en experiencia laboral, eficiencia y ubicación estratégica, según CBRE.

