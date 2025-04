Aeropuertos de Estados Unidos: la nueva lista de artículos permitidos en vuelos

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente publicación de The New York Times destaca que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) está instalando escáneres de tomografía computarizada en varios aeropuertos del país.

Estos aparatos producen imágenes tridimensionales del equipaje, lo que optimiza la identificación de posibles riesgos de seguridad.

Esta modernización implica la supresión de la antigua regla que limitaba los líquidos a 100 ml dentro de una bolsa de plástico, reseña Mundo Deportivo.

Gracias a este avance, los pasajeros ya no tendrán que preocuparse por las limitaciones de tamaño de los envases para los 11 artículos que ahora la TSA autoriza llevar a bordo sin restricciones.

Aeropuertos que están implementando nuevos cambios

Algunos de los aeropuertos más importantes y con mayor movimiento de los Estados Unidos son los pioneros en implementar esta nueva tecnología, como por ejemplo:

Atlanta

Los Ángeles

Nueva York

¿Cuáles son los 11 artículos que la TSA ahora permite llevar en el avión dentro de Estados Unidos?

Medicamentos sin receta: Fármacos disponibles sin necesidad de prescripción médica.

Fármacos disponibles sin necesidad de prescripción médica. Medicamentos recetados (líquidos, geles, aerosoles) : Fórmulas médicas prescritas por un doctor en estado líquido, gel o aerosol.

: Fórmulas médicas prescritas por un doctor en estado líquido, gel o aerosol. Compresas frías o de gel (uso médico): Elementos refrigerantes o de gel destinados a mantener la temperatura de artículos médicos necesarios.

Elementos refrigerantes o de gel destinados a mantener la temperatura de artículos médicos necesarios. Alimentos y bebidas infantiles: Comida y líquidos para bebés y niños pequeños.

Comida y líquidos para bebés y niños pequeños. Baterías húmedas: Acumuladores de energía que contienen líquido.

Acumuladores de energía que contienen líquido. Peces vivos (en agua): Especímenes acuáticos vivos transportados en su medio líquido.

Especímenes acuáticos vivos transportados en su medio líquido. Muestras biológicas : Materiales de origen biológico para análisis.

: Materiales de origen biológico para análisis. Leche materna o fórmula infantil : Alimento líquido para bebés.

: Alimento líquido para bebés. Mordedores líquidos para bebés: Artículos para la dentición infantil que contienen líquido en su interior.

Artículos para la dentición infantil que contienen líquido en su interior. Productos "duty-free" sellados: Artículos adquiridos en tiendas libres de impuestos, siempre y cuando estén dentro de bolsas selladas y a prueba de manipulación.

Artículos adquiridos en tiendas libres de impuestos, siempre y cuando estén dentro de bolsas selladas y a prueba de manipulación. Huevos frescos: Productos avícolas no procesados.

Anteriormente, estos artículos podían generar revisiones adicionales o incluso estar prohibidos en el equipaje de mano.

Sin embargo, gracias a la paulatina implementación de los nuevos escáneres, ya no causarán preocupación en los puntos de control de seguridad.

Es importante que, tal como señaló The US Sun, la normativa sobre líquidos aún se aplica en la mayoría de los aeropuertos estadounidenses, particularmente en aquellos donde estos modernos escáneres aún no han sido instalados.

