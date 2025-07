Comida gratis en Texas: acceda a las jornadas comunitarias que entregan alimentos del 7 al 12 de julio

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos residentes de Texas, Estados Unidos (EEUU), que buscan asistencia alimentaria tienen varias jornadas disponibles para acceder a comida gratuita del 7 al 12 de julio, conozca los detalles.

Como casi todas las semanas, nos referimos a las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Los interesados deben tener en cuenta que para recibir la atención alimentaria, en cualquiera de las distribuciones de alimentos aquí mencionadas, no requieren registro previo, tampoco debe, pagar nada por la atención.

Lo qué si debe saber es que se solicita a los participantes que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde residen, para recibir alimentos.

Durante esta semana se han organizado un total de 33 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Ubicaciones de entregas a realizar hasta el 12 de julio

Lunes 7 de julio

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 8 de julio

9:30 AM | Good Shepherd - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | KEF International Church - Plano, 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 9 de julio

9:00 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Academy Ledbetter Campus - Dallas, 75223

9:30 AM | La Mision Ennis - Ennis, 75119

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

12:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

12:30 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

12:30 PM | St. Ann - Coppell, 75019

12:30 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 10 de julio

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215

9:30 AM | Sacred Heart - Rowlett, 75089

1:00 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

1:00 PM | St. Michael’s - McKinney, 75069

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

Viernes 11 de julio

8:00 AM | Above All Things Dream Foundation - McKinney, 75069

9:00 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

12:00 PM | Christ Embassy - Richardson, 75081

Sabado 12 de julio

9:00 AM | St. Joseph - Richardson, 75081

9:00 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

12:30 PM | St. Francis - Frisco, 75033

12:30 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

12:30 PM | Holy Family - Van Alstyne, 75495

12:30 PM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

