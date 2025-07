Estos beneficiarios recibirán un cheque de estímulo por $1,390 del IRS: el pago será libre de impuestos

Suscríbete a nuestros canales

Millones de estadounidenses podrían recibir un cheque único de estímulo por $1,390, diseñado para aliviar los efectos del aumento de precios en hogares de ingresos bajos y medios.

El nuevo cheque de estímulo de $1,390 está pensado para brindar un respiro financiero a individuos y familias que enfrentan dificultades por la inflación. Si calificas, recibirás el pago automáticamente en tu método registrado.

¿Quiénes son elegibles?

Podrán acceder a este beneficio quienes cumplan los siguientes criterios:

Contribuyentes individuales con ingreso bruto ajustado (AGI) de hasta $75,000 al año.

Parejas casadas que presentan conjuntamente con ingresos de hasta $150,000.

Jefes de familia con ingresos de hasta $112,500.

También están incluidos automáticamente beneficiarios de Seguridad Social (SSI, SSDI), VA o Railroad, y familias con dependientes que cumplan los requisitos.

Este pago será exento de impuestos, por lo que no se reflejará en la declaración fiscal ni afectará programas como Medicaid, SNAP o asistencia de vivienda.

¿Cuándo llegarán los pagos?

Se anticipa que los depósitos comenzarán entre mediados del verano de 2025. No hay una fecha oficial exacta aún. El proceso es automático para quienes ya declararon impuestos recientemente o reciben beneficios federales.

El portal El Diario detalla también que no se requiere acción adicional y, si no presentaste declaración y no recibes beneficios, deberás registrarte a través del portal del IRS para reclamar el pago.

¿Cuáles son los métodos de entrega previstos?

Depósito directo a la cuenta bancaria registrada (más rápido). Cheque en papel enviado por correo al domicilio registrado. Tarjeta de débito EIP para algunos receptores seleccionados.

