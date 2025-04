Pascua en Texas: lista de eventos gratuitos para buscar huevos en San Antonio

Suscríbete a nuestros canales

La costumbre de celebrar el Domingo de Pascua con huevos y conejos de chocolate es popular en muchas partes del mundo, siendo especialmente arraigada en Estados Unidos, incluyendo el estado de Texas.

Sin embargo, surge la pregunta sobre la conexión de estos símbolos con la fe católica.

Según la Agencia Católica de Informaciones (ACI), los primeros cristianos interpretaban el huevo como una representación de la resurrección de Jesucristo, reseña Univision.

¿Cuáles son los eventos que se llevarán a cabo en San Antonio, Texas, para buscar huevos de Pascua?

Eventos gratuitos

2025 Eggstravaganza and Movie in the Park

12 de abril de 2025, de 5:00 pm a 8:30 pm en Live Oak City Park. Búsqueda de huevos para niños de 0 a 13 años, dulces, premios y película en el parque después.

Garden Ridge Market Days- Easter Festival

12 de abril de 2025, de 9:30 am a 2:30 pm en 19185 FM-2252, Garden Ridge, TX, 78266.

Landon Ridge Alamo Ranch - Easter Egg Hunt

12 de abril de 2025, de 10:00 am a 12:00 pm en 11349 Alamo Ranch Pkwy., San Antonio, TX, 78253. Requiere registro.

Palo Alto College Eggstravaganza

12 de abril de 2025, de 10:00 am a 1:00 pm en 1400 W Villaret Blvd, San Antonio, TX, 78224. Gratis con registro, $5 para el zoológico de mascotas.

SA Parks and Recreation - Egg Hunt Eggstravaganza

12 de abril de 2025, de 10:00 am a 1:00 pm en 700 Culberson Ave., San Antonio, TX, 78225.

Underwater Egg Hunt at Atanacio Garcia Natatorium

12 de abril de 2025. Hora específica no listada.

Vibrant Works Beeping Easter Egg Hunt

12 de abril de 2025, de 10:00 am a 1:00 en 2300 Roosevelt Avenue, San Antonio, TX, 78210. Búsqueda de huevos con pitidos para niños con discapacidad visual.

Westover Hills Church - Easter Fiesta

12 de abril de 2025, de 9:00 am a 12:00 pm en 9340 Westover Hills Blvd, San Antonio, TX, 78251.

Bexar County Parks Easter Egg Hunt

13 de abril de 2025, de 10:00 am a 1:00 pm en Woodlake Park (6663 Farm-To-Market Rd.78). Diferentes búsquedas por edades.

Catalyst Church SA - Easter Egg Hunt

18 de abril de 2025, de 4:00 pm a 7:00 pm en 9739 Huebner Road, San Antonio, TX, 78240.

Abiding Presence Lutheran Church Easter Egg Hunt

19 de abril de 2025, de 10:00 AM a 11:00 am en 14700 San Pedro Ave, San Antonio, Texas, 78232.

Coker United Methodist Church Easter Egg Scramble

19 de abril de 2025, de 10:00 am a 11:30 am en 231 E North Loop Rd, San Antonio, TX, 78216.

Summit Church - Eggnormous Easter Celebration

19 de abril de 2025, de 11:00 am a 3:00 pm en 2575 Summit Church Rd, San Antonio, TX, 78259.

Christ Episcopal Church- Easter Egg Hunt

20 de abril de 2025, de 10:00 am a 11:00 am en 510 Belknap Place, San Antonio, TX, 78212. Para niños pequeños.

Eventos con costo

Spring EGGstravaganza en el San Antonio Botanical Garden

19 de abril de 2025. Diferentes sesiones y precios de admisión general y VIP. Incluye búsqueda de huevos y otras actividades.

Easter Eggs-travaganza Celebration en Tower of the Americas

20 de abril de 2025, de 11:00 am a 5:00 pm. Admisión $10 por persona, búsqueda de huevos $5 adicionales.

Incluye conocer al Conejo de Pascua y Tori la Torre, teñido de huevos, pintura de caras, zoológico de mascotas y más.

San Antonio Zoo - Egg-stravaganza

20 de abril de 2025, de 10:00 am a 2:30 pm. Se requiere entrada al zoológico. Búsqueda de huevos por estaciones con piñatas de huevos.

Otros eventos de búsqueda de huevos de Pascua en San Antonio, Texas

Easter Celebration en Tower of the Americas: 20 de abril de 2025, de 11:00 am a 5:00 pm.

Easter Craft Party Workshop, para niños desde los 18 meses hasta los 6 años: 12 de abril de 2025, de 11:00 am a 11:45 am.

