¿Necesitas aprender un oficio? Conoce la nueva oferta académica gratuita que ofrece el Inces

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ofrece la posibilidad de obtener la formación técnica y profesional continua a los trabajadores y las trabajadoras, garantizando el acceso a la formación gratuita.

Los cursos y talleres del Inces, son las opciones con mayor demanda a nivel nacional, debido a que se promueve el aprendizaje de diversos oficios a través de sus programas adaptados a las necesidades del país.

Los planes formativos funcionan en las modalidades presencial y virtual.

Asi puedes registrarte en el portal del Inces

Para optar por alguna de las ofertas formativas del INCES el usuario debe:

Registrarse en el portal web de la institución.

Ingresa en el enlace “Fórmate en el Inces”.

Selecciona la modalidad de su interés (virtual o presencial).

Ingrese su número de cédula, correo electrónico y cree una contraseña.

Luego del registro explore el catálogo de cursos y elija el de su preferencia.

Confirme la inscripción siguiendo los pasos que le indica el procedimiento y luego recibirá en su correo electrónico un comprobante que lo acredita como inscrito.

Opciones de formación

El Inces, ofrece diversas opciones de formación, según el área de interés.

Entre las opciones se puede elegir entre los sectores:

Agroalimentario

Banca y finanzas

Industrial

Construcción

Cada uno de ellos con opciones específicas de cada categoría.

También se puede elegir en las categorías:

Economía Comunal

Social y Socialista

Hidrocarburos

Industrias Básicas

Estratégicas y Socialistas

Sector Automotriz

Farmacia

Telecomunicaciones e Informática

Turismo

Emprendimiento

Una vez inscrito en alguna de las especialidades y modalidades, deberá estar atento al inicio de actividades, de lo que será informado oportunamente por las vías de contacto registradas.

