¡Atención! Este banco anuncia jornada especial para apertura de cuentas a menores: conozca dónde y cuándo

Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto, se realizará una jornada de apertura de cuentas a menores de edad en varias oficinas del Banco Mercantil a nivel nacional.
Ubicaciones
Sambil
- San Cristóbal
- Valencia
- Barquisimeto
- Maracaibo
En Caracas
- Oficinas de Sabana Grande.
- C.C Milennium
- Chuao
Altos Mirandino
- Centro Comercial La Cascada
Maracay
- Las Delicias
Valencia
- El Recreo
Porlamar
- Terranova
Y en las oficinas de Mérida y Cumaná.
El horario de atención al público será en centros comerciales desde las 10 am hasta las 4 y en las oficinas regulares desde las 8:30 a hasta las 3:30 pm.
Recaudos para la apertura de cuenta para menores por primera vez
Del menor
-
Cédula de identidad
-
Partida de nacimiento
Del representante
-
Cédula de Identidad Constancia de Trabajo
-
Registro de Información Fiscal (RIF)
-
Autorización judicial (emitida por el tribunal de menores y sólo aplica para el caso de representante legal).
De igual manera, informaron en la red social Instagram, que si si ya tiene cuenta aperturada en el banco, pero aún mantiene la tarjeta maestro, podrán cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.
