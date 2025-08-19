¡Atención! Este banco anuncia jornada especial para apertura de cuentas a menores: conozca dónde y cuándo

Suscríbete a nuestros canales

Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto, se realizará una jornada de apertura de cuentas a menores de edad en varias oficinas del Banco Mercantil a nivel nacional.

Ubicaciones

Sambil

San Cristóbal

Valencia

Barquisimeto

Maracaibo

En Caracas

Oficinas de Sabana Grande.

C.C Milennium

Chuao



Altos Mirandino

Centro Comercial La Cascada

Maracay

Las Delicias

Valencia

El Recreo

Porlamar

Terranova

Y en las oficinas de Mérida y Cumaná.

El horario de atención al público será en centros comerciales desde las 10 am hasta las 4 y en las oficinas regulares desde las 8:30 a hasta las 3:30 pm.

Recaudos para la apertura de cuenta para menores por primera vez

Del menor

Cédula de identidad

Partida de nacimiento

Del representante

Cédula de Identidad Constancia de Trabajo

Registro de Información Fiscal (RIF)

Autorización judicial (emitida por el tribunal de menores y sólo aplica para el caso de representante legal).

De igual manera, informaron en la red social Instagram, que si si ya tiene cuenta aperturada en el banco, pero aún mantiene la tarjeta maestro, podrán cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.

