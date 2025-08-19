Jornada

¡Atención! Este banco anuncia jornada especial para apertura de cuentas a menores: conozca dónde y cuándo

Por Yasmely Saltos
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:16 pm
Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto, se realizará una jornada de apertura de cuentas a menores de edad en varias oficinas del Banco Mercantil a nivel nacional. 

Ubicaciones 

Sambil

  • San Cristóbal
  • Valencia
  • Barquisimeto
  • Maracaibo

En Caracas

  • Oficinas de Sabana Grande.
  • C.C Milennium
  • Chuao


Altos Mirandino

  • Centro Comercial La Cascada

Maracay 

  • Las Delicias

Valencia

  • El Recreo 

Porlamar 

  • Terranova

Y en las oficinas de Mérida y Cumaná.

El horario de atención al público será en centros comerciales desde las 10 am hasta las 4  y en las oficinas regulares desde las 8:30 a hasta las 3:30 pm.

Recaudos para la apertura de cuenta para menores por primera vez

Del menor

  • Cédula de identidad

  • Partida de nacimiento

 Del representante

  • Cédula de Identidad Constancia de Trabajo

  • Registro de Información Fiscal (RIF)

  • Autorización judicial (emitida por el tribunal de menores y sólo aplica para el caso de representante legal).

De igual manera, informaron en la red social Instagram, que si si ya tiene cuenta aperturada en el banco, pero aún mantiene la tarjeta maestro, podrán cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil. 

 

