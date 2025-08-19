Colas en barberías de El Salvador: las nuevas normas que deberán cumplir los estudiantes para entrar a clases

Suscríbete a nuestros canales

La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, anunció la implementación de nuevas medidas disciplinarias para estudiantes y directores de centros educativos públicos, las cuales entrarán en vigor a partir del 20 de agosto.

El anuncio se realizó a través de un memorándum dirigido a los directores escolares, en el que se detallan las normas de conducta y presentación personal.

Las nuevas disposiciones especifican que los estudiantes deberán presentarse a las instituciones con un "uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, ingreso en orden con saludo respetuoso", según el texto del memorándum con fecha 18 de agosto.

La ministra Trigueros publicó el documento en sus redes sociales, donde señaló que "este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes", señaló la ministra en sus redes sociales a través de un documento.

Asimismo, señaló que las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto. En tal sentido, el presidente Nayib Bukele compartió la publicación, indicando que "para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. Dios Unión Libertad".

Nombramiento de Trigueros y reacciones

El nombramiento de Karla Trigueros como ministra de Educación, una militar de carrera, ha generado diversas reacciones. La designación, efectuada el pasado 14 de agosto, fue criticada por el Frente Magisterial Salvadoreño, una organización que agrupa a maestros del sector público, informó El Mundo El Salvador.

A través de un comunicado oficial, el sindicato calificó el nombramiento de "aberrante" y expresó su preocupación por una posible militarización del sistema educativo salvadoreño.

Desde su designación, la ministra ha llevado a cabo visitas a escuelas públicas en las regiones metropolitana, paracentral y oriental del país, en las cuales ha vestido su uniforme militar, un hecho que ha sido destacado en medios locales y plataformas digitales.

