Conductores en una calle del municipio estadounidense de Montgomery, Pensilvania, experimentan un diseño vial llamativo: líneas curvas pintadas sobre la calzada.

De acuerdo con El Comercio, esta iniciativa busca reducir la velocidad del tráfico en Grays Lane, en lugar de utilizar los tradicionales baches.

Pensilvania activará delineadores: así es la polémica iniciativa para reducir velocidad en conductores

Según la información compartida por el medio, esta idea surgió como respuesta a las quejas de la comunidad sobre conductores que circulaban a velocidad excesiva. Las líneas curvas cubren dos cuadras y pretenden que los automovilistas disminuyan su rapidez.

Sin embargo, la medida ha generado un fuerte desacuerdo entre los residentes. William King, en conversación con CBS News, opinó: “Creo que es una monstruosidad.

Creo que es ridículo”. Ashley Wyckoff, otra vecina, también se mostró desconcertada: “Creo que es incómodo. Me parece raro. No estoy acostumbrada”.

La policía local anunció en Facebook la colocación de señales y delineadores viales para complementar el experimento. A pesar de esto, algunos conductores no siguen el patrón de las líneas.

Lauren Chesterton, vecina del lugar, comentó: “Ahora mismo, todo el mundo conduce por el medio”. Otros residentes se quejaron de la falta de aviso previo sobre este cambio.

Por su parte, Mike DiLorenzo expresó su sorpresa por la falta de comunicación: “Ayer literalmente estuvieron aquí y lo pusieron. La gente que salía de sus casas se preguntaba qué estaba pasando. Y así es como nos enteramos”.

Ante las críticas, la policía del municipio explicó en otro mensaje en redes sociales que discutieron la medida con expertos y que ingenieros de tráfico la consideraron la mejor opción para mejorar la seguridad en la zona. No obstante, la mayoría de los vecinos se oponen a la iniciativa. Chesterton aseguró: “Todavía no he oído a una sola persona contenta con esto”.

Mientras la comunidad espera una respuesta oficial de la policía y la administración municipal, algunos vecinos propusieron alternativas. DiLorenzo manifestó: “Este no es el diseño que hay que seguir. Hay otras opciones, y creo que deberían haber tomado ese camino”. Para King, la solución ideal serían los reductores de velocidad: “Creo que los reductores de velocidad habrían ido mucho más lejos en cuanto a frenar a la gente en esta carretera en particular”. Chesterton también fue directa al referirse al tema: “Inviertan el dinero en otra cosa. Busquen otra solución”.

