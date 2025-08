Vacaciones a mitad de precio: la tendencia que gana terreno entre viajeros en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva modalidad de ahorro se impone entre los viajeros en Estados Unidos con los llamados viajes de segunda mano.

De acuerdo con la información compartida por El Tiempo, esta estrategia permite adquirir paquetes turísticos que fueron comprados previamente por otras personas, pero que no pudieron usarlos y decidieron revenderlos a precios mucho más bajos.

Según el medio esta práctica se ha popularizado en plataformas como Go Banking Rates, donde se explica que los viajes no reembolsables pueden ser revendidos con descuentos de hasta 40 %. Para muchos, representa una oportunidad de concretar vacaciones soñadas a precios que, en condiciones normales, serían inalcanzables.

¿Cómo funciona esta modalidad?

Los viajes de segunda mano solo aplican en casos donde el paquete original no permite reembolso. El comprador inicial, al no poder viajar, opta por revender su reserva a otra persona, recuperando parte del dinero invertido.

En ese sentido, el nuevo viajero accede a un paquete completo, vuelo, hotel o excursión, por una fracción del precio original.

Sin embargo, esta práctica requiere precaución ya que no todas las aerolíneas permiten cambiar el nombre del pasajero en boletos no reembolsables, lo que podría impedir el embarque si no se cumplen las condiciones específicas del proveedor.

Riesgos y recomendaciones antes de comprar

Expertos advierten que el principal riesgo está en los boletos aéreos. Si el nombre del viajero no coincide con el documento de identidad, es probable que no se le permita abordar. Por eso, antes de adquirir un viaje de segunda mano, es fundamental:

Leer cuidadosamente las políticas de la aerolínea o agencia

Verificar si se permite la transferencia de titularidad

Confirmar fechas, condiciones y restricciones del paquete

Solicitar comprobantes y contacto directo con el proveedor original

