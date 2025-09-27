¿Contaminación sónica?: estas son las multas por alterar la tranquilidad vecinal

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por garantizar la tranquilidad ciudadana, las autoridades de varios municipios de Caracas y del litoral venezolano han intensificado los operativos contra la contaminación sónica.

En el municipio Libertador establecieron una nueva ordenanza que estipula multas para quienes incurran en la contaminación sónica.

Cabe destacar que ese tipo de ruidos, habitualmente, provienen de fiestas, reuniones, prácticas musicales u otros eventos de ese tipo, capaces de perturbar la paz y la tranquilidad de los vecinos.

Un problema de salud pública

La Ordenanza de Convivencia del Municipio Libertador, prohíbe ruidos excesivos, música alta y el vocabulario inapropiado en zonas residenciales.

Asimismo, explica que estas acciones ameritan sanciones severas si se ejecutan en las inmediaciones de centros de salud o zonas escolares, sobre todo en horas de la noche.

Expertos en salud han advertido que la exposición prolongada a niveles de ruido por encima de los 65 decibelios puede causar problemas de audición, estrés, trastornos del sueño y problemas cardiovasculares.

Las sanciones por contaminación sónica varían según la jurisdicción y se encuentran estipuladas en las Ordenanzas de Convivencia Ciudadana.

En municipios como Chacao y El Hatillo, las multas por contaminación sónica están ancladas a la Unidad Tributaria del Municipio (UTM), cuyos valores se actualizan constantemente.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, las multas pueden oscilar entre 30 y 200 UTM.

Según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del municipio Libertador, van desde las 100 UT hasta las 200 UT, dependiendo si la falta es por una primera o una segunda vez.

Además, si la persona reincide, las autoridades pueden confiscar los equipos de sonido.

Sobre las sanciones, la ley explica que todas aquellas personas que lleven a cabo alguna de las conductas mencionadas podrán ser sancionadas con una multa equivalente a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda con mayor valor fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Puede realizar su denuncia por vía telefónica al número 0800-AMBIENTE (2624368) o a través de la web del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Ruido alto La Guaira

Según el diario La Verdad de Vargas, la Prefectura de La Guaira sanciona la contaminación sónica en actividades tales como fiestas, reuniones o eventos similares que perturben la paz.

Las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones son el gobernador/a, el alcalde de cada municipio, funcionarios de autoridades policiales y demás autoridades nacionales.

