En esta entidad alcanzan un acuerdo con ganaderos y comerciantes para bajar los precios: conozca cuál

Tras una jornada de intensas reuniones el Gobierno del estado Mérida, liderado por Arnaldo Sánchez alcanzó acuerdos estratégicos con el sector ganadero y comercial para frenar la especulación y garantizar el acceso a las proteínas y rubros esenciales en la entidad.

La mesa de trabajo, que contó con la participación de la Sundde, el Ministerio de Comercio y la Secretaría Económica, definió una hoja de ruta centrada en la "justicia de costos":

De acuerdo al Gobernador, se estableció una comunicación directa con las asociaciones de ganadería para fijar precios que reconozcan el esfuerzo del productor pero que sean accesibles para el consumidor final.

Además de la carne y el pollo, el equipo económico supervisará los costos del aceite comestible, arroz blanco, arvejas, atún, harina y otros productos de primera necesidad.

Aunado a eso. se activó un plan conjunto con los ministerios de Alimentación y Agricultura para optimizar la cadena de suministros y eliminar intermediarios innecesarios.

De igual manera, se exhortó a las distribuidoras y comerciantes a trabajar estrictamente bajo el marco legal, evitando sanciones y sumándose a la protección del hogar merideño.

El mandatario regional informó que las medidas ya están rindiendo frutos en el mercado local, destacando que ya em locales se observan precios bajos

"Hoy pudimos observar que en varios establecimientos ya empezaron a bajar los costos de algunos rubros", destacó, agradeciendo a los comerciantes que han ajustado sus precios de manera voluntaria.

Esta acción se enmarca en las directrices de la administración central para contener la inflación a principios de año.

El Gobernador reafirmó su compromiso de mantener al equipo económico desplegado en las calles de los 23 municipios para asegurar que la tendencia a la baja en los precios se mantenga durante el resto del mes.

