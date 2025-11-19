En video: así fue abordado y sancionado un propietario en El Llanito por perturbar a sus vecinos con música alta

Suscríbete a nuestros canales

Un procedimiento fue protagonizado por la Policía del Municipio Sucre (Polisucre), específicamente en la urbanización El Llanito, luego de recibir una queja relacionada con altos niveles de ruido.

A través de una publicación en sus redes sociales, Polisucre precisó que recibieron una denuncia sobre la contaminación sónica que estaba afectando la comunidad.

"La paz y el orden se hacen cumplir! Nuestros oficiales actuaron en la Urbanización El Llanito tras una denuncia por música a altos decibeles dentro de una vivienda", señaló el ente policial.

Incumplimiento y arresto del vecino

Los oficiales se dirigieron al lugar para atender la situación. A pesar de que se le hizo un llamado de atención, la persona responsable del alto ruido hizo caso omiso, tal como aparece en el video, cuando el sujeto sostuvo una discusión con un funcionario municipal.

Ante la desobediencia de la advertencia, las autoridades procedieron a trasladar al ciudadano a la sede policial. El objetivo de este traslado es iniciar un "procedimiento sancionatorio según nuestra Ordenanza" municipal vigente.

Polisucre emitió un recordatorio a la ciudadanía sobre las consecuencias de alterar la tranquilidad de los demás. La institución enfatizó que el cumplimiento de las normas de convivencia es obligatorio.

