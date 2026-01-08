ConformityGate: la teoría conspirativa de los fans de Stranger Things que incendia las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El ecosistema digital de los fanáticos de Stranger Things atraviesa una de sus crisis de teorías más profundas desde el inicio de la serie.

Bajo el #ConformityGate, miles de usuarios en plataformas como Tiktok, X e Instagram, aseguran haber descubierto cambios de último minuto en la narrativa de la quinta temporada.

Los fans más radicales sostienen que el final de temporada era mucho más oscuro y disruptivo, pero que fue "limpiado" para asegurar la viabilidad de futuros spin-offs.

¿Qué alegan exactamente los fans?

El término Conformity hace referencia a la supuesta presión que habrían recibido los creadores para que el final de la serie sea seguro y complaciente, evitando riesgos narrativos polémicos.

El script de la verdad: días después del estreno del último capítulo circula por las redes un documento que sostiene el final original escrito en 2022, el cual diferiría con lo filmado.

Análisis de expresiones: expertos en lenguaje corporal analizan las caras de los actores y dicen que los protagonistas seguirían atrapados bajos las influencias de Vecna.

Los fans señalaban supuestas pistas ocultas en relojes, sobre todo en una escena donde hay un reloj marcando la hora 1:07, interpretada como una referencia directa al 7 de enero.

Esta teoría creció aún más y miles de usuarios pensaban que ese día Netflix estrenaría el "episodio 9, el episodio verdadero".

En las últimas horas, la cuenta oficial de Stranger Things en TikTok compartió un carrete de fotos y escribió “I don’t believe in coincidences” (No creo en las coincidencias)

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer comentaron en una entrevista que "Es el final de Mike y Eleven, de Joyce y Hopper. Estamos cerrando esa puerta".

En lugar del esperado episodio, Netflix anunció el estreno de un documental entre bambalinas, ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, previsto para el 12 de enero.