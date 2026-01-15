JUEGO

Albacete vs Real Madrid: El estreno de Arbeloa en la Copa del Rey

Los 8vos de final de la Copa del Rey están en pleno y estos son los siguientes juegos que verás por Meridiano

Por 2001

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 10:37 am
Albacete vs Real Madrid: El estreno de Arbeloa en la Copa del Rey

Por: Andrea Matos Viveiros

Los octavos de final de la Copa del Rey están en desarrollo esta semana or Meridiano Televisión. Estos son los próximos juegos que verás por Meridiano Televisión.

Albacete vs Real Madrid: Arbeloa quiere sorprender

Albacete, conjunto que ocupa la 17ª posición en la Segunda División con 23 puntos y recibirá al conjunto madridista por la Copa del Rey 21 años después. Álvaro Arbeloa se estrenará como DT del conjunto blanco en este encuentro.

  • Miércoles 14 de enero: Albacete vs Real Madrid. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Por señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming.

https://www.instagram.com/p/DTeOVBKiSd0/

Racing de Santander vs Barcelona: El campeón de la Supercopa quiere más

Los campeones de la Supercopa de España visitarán al Racing de Santander, equipo que actualmente es el líder de la segunda división de España.

Mira la Copa del Rey en Venezuela

No te pierdas los mejores juegos de la Copa del Rey en vivo, en exclusiva y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión. También vía streaming meridiano.net/meridianotv o en HD por Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y Aba Tv Go.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Chile
Jueves 15 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América