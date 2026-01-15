Albacete vs Real Madrid: El estreno de Arbeloa en la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Los octavos de final de la Copa del Rey están en desarrollo esta semana or Meridiano Televisión. Estos son los próximos juegos que verás por Meridiano Televisión.

Albacete vs Real Madrid: Arbeloa quiere sorprender

Albacete, conjunto que ocupa la 17ª posición en la Segunda División con 23 puntos y recibirá al conjunto madridista por la Copa del Rey 21 años después. Álvaro Arbeloa se estrenará como DT del conjunto blanco en este encuentro.

Miércoles 14 de enero: Albacete vs Real Madrid. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Por señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming.

Racing de Santander vs Barcelona: El campeón de la Supercopa quiere más

Los campeones de la Supercopa de España visitarán al Racing de Santander, equipo que actualmente es el líder de la segunda división de España.

Jueves 15 de enero: Racing de Santander vs Barcelona. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Por señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming

