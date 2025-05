¿Alex Pereira colgaría los guantes por desacuerdo con UFC? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Una nube de incertidumbre se cierne sobre el futuro de Alex "Poatan" Pereira en la UFC. El ex campeón de dos divisiones ha sacudido el mundo de las artes marciales mixtas con un enigmático mensaje en redes sociales que sugiere un profundo descontento con la principal promotora de MMA, llegando incluso a contemplar el retiro.

En un escueto pero contundente post, Pereira expresó su frustración sin detallar la raíz del conflicto. "Siempre respondí las llamadas de la UFC, pero si quieren jugar conmigo, podemos hacer eso. Nunca he hablado mal del UFC pero con lo que acabo de escuchar estoy desanimado", escribió el brasileño.

La declaración más alarmante llegó a continuación: "Ya he pensado en no pelear más, y después de lo que me acaba de transmitir este puede ser el comienzo". Estas palabras han generado una ola de preocupación entre los fanáticos y analistas, quienes ven en Pereira a una de las estrellas más carismáticas y peligrosas del deporte en los últimos años.

Si bien se desconoce el detonante exacto de este arrebato, el momento resulta intrigante. Pereira viene de perder su título semipesado ante Magomed Ankalaev en UFC 313 en marzo, y desde entonces no se han anunciado planes para su próximo combate. Se había especulado sobre una revancha inmediata, así como un potencial supercombate con el campeón de peso pesado Jon Jones, e incluso un desafío del campeón de peso mediano Dricus du Plessis.

La trayectoria de Pereira en la UFC ha sido meteórica. Tras una exitosa carrera en el kickboxing, el brasileño se dedicó por completo a las MMA en 2021, escalando rápidamente hasta arrebatarle el título de peso mediano a su antiguo rival Israel Adesanya en 2022. Después de perder la revancha, ascendió al peso semipesado, donde conquistó su segundo cinturón y defendió el título en tres ocasiones durante un impresionante 2024.

Las razones detrás del posible desencuentro con la UFC son aún un misterio. Podrían estar relacionadas con la elección de oponentes, los tiempos de programación de sus peleas, una disputa salarial o incluso un tema completamente ajeno a lo deportivo. Lo cierto es que las palabras de Alex Pereira han encendido las alarmas y dejan en vilo a la comunidad de las MMA, ante la posibilidad de perder a una de sus figuras más emblemáticas. El silencio por parte de la UFC solo añade más incertidumbre a esta explosiva situación.

