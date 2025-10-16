¡Argentina es finalista del Mundial Sub-20! Victoria contra Colombia en un dramático duelo de semifinales

Suscríbete a nuestros canales

La selección Argentina Sub-20 se clasificó a la Gran Final de la Copa del Mundo de la categoría (Chile 2025) tras derrotar a su par de Colombia por la mínima diferencia (1-0) en un electrizante partido de semifinales disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El único gol del encuentro fue obra del delantero Mateo Silvetti al minuto 71. Argentina jugará la final por primera vez en 18 años y se citará con la sorpresa del torneo, Marruecos.

Un duelo de alto voltaje

El partido, caracterizado por la intensidad física y la alta tensión propia de un clásico sudamericano en una instancia mundialista, se mantuvo empatado a cero durante gran parte del trámite.

Colombia, a pesar de la sensible baja de su goleador Néiser Villarreal (por sanción), fue un rival formidable. En el primer tiempo, la Tricolor generó la ocasión más clara con un potente cabezazo de Joel Canchimbo que obligó a una intervención salvadora del guardameta argentino Santino Barbi, quien se erigiría como una de las figuras del encuentro.

El primer tiempo culminó con la paridad, pero dejó una mala noticia para los dirigidos por César Torres: Canchimbo tuvo que ser sustituido por lesión.

La definición en el segundo tiempo

La segunda mitad se abrió con ambos equipos buscando el gol que rompiera el cero. Argentina, bajo la dirección de Diego Placente, movió sus piezas e inclinó la cancha con más peligro.

El momento decisivo llegó en el minuto 71. En una jugada de contragolpe quirúrgica, el extremo Gianluca Prestianni desbordó y, con gran visión, asistió a Mateo Silvetti. El delantero no perdonó y definió con precisión al costado, marcando el 1-0 que desató la euforia albiceleste.

La alegría argentina contrastó con el drama que vivió Colombia poco después. En el minuto 78, el recién ingresado Jhon Rentería fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando al conjunto cafetero con diez hombres y con el tiempo en contra.

Barbi, el héroe argentino

A pesar de la desventaja numérica, Colombia no se rindió, pero se encontró con la figura infranqueable de Santino Barbi. El portero argentino realizó varias atajadas cruciales en el tramo final, incluyendo una espectacular parada que selló el triunfo y el pase a la final.

Argentina llega a la final con un récord perfecto y una gran demostración de carácter, mientras que Colombia, que tuvo una destacada campaña, tendrá que conformarse con luchar por el tercer lugar.

