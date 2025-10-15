El Mundial 2026 ya tiene sus primeros clasificados: estas son las 28 selecciones con cupo asegurado

Suscríbete a nuestros canales

A falta de menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Norteamérica, se ha revelado la lista de las selecciones que, hasta el momento, han asegurado su cupo. Con 28 equipos ya clasificados, incluyendo a los anfitriones y a los países que aseguraron su boleto en las eliminatorias, solo quedan 20 plazas en juego para el torneo expandido.

El contingente inicial está distribuido de la siguiente manera:

Anfitriones (3): Canadá, México y USA (Estados Unidos).

CONMEBOL (5): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

AFC (Asia) (8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudí.

CAF (África) (8): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

OFC (Oceanía) (1): Nueva Zelanda.

UEFA (Europa) (1): Inglaterra.

El proceso de clasificación de la UEFA todavía está en sus etapas iniciales, ya que solo Inglaterra ha asegurado su presencia hasta ahora. Se espera que el continente europeo aporte un gran número de equipos en las próximas fechas internacionales.

La Concacaf y la zona de Repesca todavía tienen todas sus plazas en disputa, lo que asegura una intensa actividad eliminatoria durante el próximo año. La expansión del torneo a 48 selecciones significa que aún quedan 20 plazas en juego en todo el mundo.

